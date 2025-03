Morto em 94 após a batalha relatada com a demência

Ator Clive Rill – Mais conhecido como The Voice of the Villainous Imperador Palpine em um dos filmes de “Guerra nas Estrelas”, tem morto.

Revill faleceu em uma instalação de vida assistida em Sherman Oaks, Califórnia, 11 de março enquanto sofria de demência, filha de sua demência, sua demência, RevestimentoContado O repórter de HollywoodPara.

Em “Star Wars: Episódio V – The Empire Strikes Back”, Revill desempenhou o papel do palpatino encapuzado que falou com uma voz assustadora como uma imagem tridimensional para Darth Vader sobre seu inimigo Luke Skywalker.

Na famosa cena de 1980, Darth Vader, Voalhado por James Earl Jones.

Revill também estrelou muitos filmes mais antigos, como “Bunny Lake Is Missing” (1965), “Kaleidoscope” (1966) com Warren Beatty“Modesty Blaise” (1966), “The Legend of Hell House” (1973) e “Matilda” (1978).

Ele também conseguiu papéis teatrais é a Broadway e foi indicado para 2 Tony Awards por seus personagens nos musicais – “Irma La Douce” E “Oliver!”

Revill foi 94.