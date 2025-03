O bate -papo do Grupo Iêmen do Iêmen reflete uma administração indiferente ao Estado de Direito

CNN

É uma das indiscrições de segurança nacional mais chocantes em anos.

A revelação de que a equipe de segurança nacional do presidente Donald Trump discutiu greves militares no Iêmen em um bate -papo em grupo não classificado sugere uma atitude mais descuidada em relação aos segredos da América e à segurança das forças dos EUA em uma missão mortal.

A mensagem do grupo, revelada segunda -feira em um artigo do editor da Atlantic, Jeffrey Goldberg – que de alguma forma foi adicionado ao bate -papo por acidente – sugere um processo de segurança nacional e incompetência do LAX enquanto o país enfrenta um mundo de ameaças.

O uso do sinal, um aplicativo criptografado que, no entanto, é transportado em telefones vulneráveis ​​à penetração por serviços de inteligência estrangeira, também sugere desprezo por leis rigorosas sobre o tratamento de material classificado que levaria mais autoridades juniores em problemas.

“Isso foi grosseiramente negligente”, disse Ryan Goodman, ex -consultor especial do Departamento de Defesa, Erin Burnett, da CNN, na segunda -feira. “Esse é realmente os termos do estatuto criminal – ‘ter negligência grave no manuseio de informações classificadas’ … se for divulgado a alguém que não é autorizado. E em sua ligação era jornalista. Isso significa que houve de fato uma divulgação”.

A falta de contrição pública, muito menos demissões, De principais funcionários, reflete Uma Casa Branca que opera em uma cultura de impunidade e empilhou o Departamento de Justiça e o FBI-que normalmente pode ser esperado para lançar investigações imediatas-com ultra-loyalistas ao presidente.

Em meio a pedidos dos democratas para obter sondas e supervisão, o presidente da Câmara, Mike Johnson, encolheu a seriedade do assunto, destacando como o Partido Republicano no Congresso revogou seu poder em deferência ao seu presidente do homem forte.

E Trump insistiu que não sabia nada sobre o bate -papo – atacando o Atlântico, contra o qual ele é rancor por seus relatórios durante seu primeiro mandato.

O presidente também amplificou um post de mídia social zombador sobre o desastre do seu chefe de eficiência do governo, Elon Musk. E o secretário de Defesa Pete Hegseth – que o Atlântico disse que postou planos de greve sensível ao bate -papo – atacou Goldberg depois de desembarcar no Havaí, chamando -o de jornalista “enganoso e altamente desacreditado” e negar que alguém estava “mensagens de texto para planos de guerra”.

Os comentários, que contradizem os detalhes ricamente relatados do relatório, representaram uma tentativa familiar do governo Trump de criar uma verdade alternativa para desacreditar as críticas.

Mas os fatos relatados sobre o bate -papo – que a Casa Branca disse que pareciam ser autênticos – são condenatórios. Beth Sanner, ex -oficial de inteligência sênior, disse sobre “The Lead” da CNN que, embora o fio do sinal possa não ter sido penetrado por um serviço de inteligência inimiga, o risco de altos funcionários que usam telefones celulares para se comunicar em uma matéria tão sensível era aguda.

“Isso significa que existe um padrão aqui de apenas uma completa falta de entendimento do que é informações classificadas e o que precisa ser protegido”, disse Sanner sobre a equipe de segurança nacional de Trump. “Em vez de perguntar como esse jornalista se seguiu, talvez eles deveriam estar se perguntando, por que eles estão nisso?”

É provável que essa pergunta seja colocada na terça -feira ao diretor da Inteligência Nacional Tulsi Gabbard e ao diretor da CIA, John Ratcliffe, que foram incluídos na cadeia de mensagens, de acordo com o Atlântico, e que testemunharão em uma audiência mundial de ameaças no Comitê Seleto de Inteligência do Senado.

Escandals de inteligência obcecam Washington porque em uma cidade do governo, todos – funcionários, legisladores, analistas e jornalistas – entendem sua gravidade – e o peso opressivo da lei sobre tais assuntos. Mas para muitos americanos fora do Beltway – que podem estar mais preocupados em pagar por mantimentos caros, assistência médica e colocar seus filhos na faculdade – esses problemas podem parecer distantes.

Mas, além dos riscos para o pessoal de serviço em combate, um drama como esse pinta uma imagem mais ampla do caráter e das operações de um governo, que geralmente refletem a personalidade da pessoa por trás da mesa resoluta.

O escândalo de chat do sinal envolve planos operacionais detalhados e outras informações altamente classificadas sobre ataques militares dos EUA no Iêmen em um tópico de grupo ao qual Goldberg havia sido adicionado – aparentemente pelo consultor de segurança nacional Mike Waltz.

O governo não ofereceu explicação pública para a existência do tópico, que levantou várias questões que provavelmente se tornarão mais prejudiciais à medida que surgem novos detalhes.

Entre eles:

-A idéia de que os principais funcionários de Trump discutiriam uma questão de tanta sensibilidade fora de um cenário altamente classificado é o impressionante. O bate -papo do grupo incluiu o vice -presidente JD Vance, Hegseth, secretário de Estado Marco Rubio, Waltz, Chefe do Estado -Maior da Casa Branca Susie Wiles, Gabbard e Ratcliffe, entre outros. Ainda mais surpreendente é o fato de Hegseth publicar detalhes operacionais dos ataques no Iêmen, incluindo informações sobre metas, armas e seqüenciamento de ataques, informou o Atlântico.

– A Casa Branca não explicou por que os funcionários não usaram instalações disponíveis para discussões classificadas, incluindo telefones seguros ou sistemas de computador ou locais, como a Sala de Situação da Casa Branca ou as instalações de informações de compartimento sensível (SCIFs) disponíveis em suas agências, em Washington e quando viajam para o exterior.

-Não há sinal de que vários ataques contra rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen foram comprometidos. Mas discutir esses assuntos fora das configurações classificadas corre o risco da segurança das forças americanas em combate. É uma aparência especialmente ruim para Hegseth, que prometeu restaurar o “senso comum” à liderança no Pentágono e fazer tudo protegendo “combatentes de guerra”.

– O incidente parece validar os medos dos críticos que alertaram que Trump encheu os cargos nacionais mais seniores com altos funcionários que não tinham experiência, mas foram escolhidos para o efeito, incluindo Hegseth, uma ex -âncora da Fox News. O movimento inadvertido de Waltz, um boina verde experiente e decorado de combate, para adicionar Goldberg ao bate-papo de sinal é especialmente desconcertante.

– O bate -papo também levanta a questão do que outras discussões de segurança nacional secreta se desdobraram fora das configurações classificadas. Dado o tom falador do tópico do grupo, é difícil acreditar que esta é a única conversa.

– e a julgar pelos relatórios no Atlântico, é possível que a discussão tenha infringido a lei, a saber, a Lei de Espionagem, que criminaliza a publicação de material classificado ou sua remoção de seu local adequado de custódia. “Se tivéssemos um Departamento de Justiça Independente, tenho certeza de que eles estariam investigando isso”, disse Goodman. “Se fossem funcionários de nível inferior, tenho certeza de que eles estariam investigando isso.”

– A atitude negligente em relação aos segredos de segurança nacional vem diretamente do topo, embora o presidente não estivesse envolvido no bate -papo relatado por Goldberg. Afinal, Trump foi acusado criminalmente de acumular documentos de segurança nacional em condições inseguras em seu resort Mar-a-Lago depois de deixar o cargo em 2021. O caso foi controverso jogado por um juiz da Flórida nomeado em Trump no ano passado. E no início de seu primeiro mandato, o presidente compartilhou informações altamente classificadas com o ministro das Relações Exteriores da Rússia e o embaixador russo nos EUA na Casa Branca. Logo depois, as agências de inteligência dos EUA extraíram uma de suas principais fontes secretas dentro do governo russo, disseram autoridades do governo à CNN na época.

-Há um forte toque de hipocrisia sobre o compartilhamento de informações classificadas em um aplicativo de terceiros por altos funcionários. Afinal, Trump e vários assessores incessantemente martelaram o candidato democrata de 2016 Hillary Clinton sobre informações classificadas encontradas em seu servidor privado após seu serviço como secretária de Estado. E vários funcionários atuais já lançaram consultas de vazamento, incluindo Hegseth no Pentágono.

– Muitos republicanos estavam dispostos a descartar a extraordinária quebra de material classificado como um pouco. Johnson Breezily disse que o governo “se apertaria e garantirá que isso não aconteça novamente”. O senador do Alabama, Tommy Tuberville, um aliado próximo de Trump, disse: “Todos cometemos erros” e dissemos a Manu Raju, da CNN, que fazia parte de “transição e crescimento” para o novo governo. O líder da maioria no Senado, John Thune, no entanto, prometeu “descobrir o que aconteceu” no bate -papo de sinal.

– O relato dos textos no Atlântico contém detalhes fascinantes. Isso sugere que Vance, apesar de seu firme apoio público às posições de Trump, não estava inicialmente a bordo com as greves contra os houthis. E o vice -presidente, Hegseth e o alto funcionário da Casa Branca, Stephen Miller, compartilharam desprezo pelos aliados da América, concordando que eles deveriam ser forçados a remunerar os EUA pelos ataques, pois aumentariam suas economias, restaurando a liberdade de navegação após meses de ataques de houthi ao envio. “VP: Eu compartilho totalmente o seu ódio sobre o carregamento livre europeu. É patético”, aparentemente Hegseth digitou.

– Os democratas, que estão lutando por tração contra Trump, apreenderam no relatório do Atlântico para tentar pintar uma imagem de um governo imprudente. “O secretário de Defesa, que estava nessa cadeia, deve ser a pessoa mais não qualificada de todos os tempos a liderar o Pentágono na história americana”, disse o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries. E o senador democrata de Delaware, Chris Coons, disse a Phil Mattingly, da CNN, que deveria haver uma audiência e responsabilidade imediata de supervisão.

– Trump foi informado sobre a história do Atlântico na segunda -feira à tarde, duas fontes familiarizadas com a situação disseram a Alayna Treene da CNN. O presidente expressou desdém por Goldberg, que estava por trás de outra história no primeiro mandato de Trump, que disse que Trump se referiu à guerra americana morta como “otários” e “perdedores”.

Mas até agora, Trump está atrás de sua equipe e não tem planos de demitir valsa, disseram as fontes.

Forçar alguém a sair pode exigir que o presidente admitisse que errou ao escolher alguns oficiais de segurança nacional importantes que muitos de seus críticos – e até mesmo alguns senadores republicanos – alertaram que não estavam à altura do cargo.