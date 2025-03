O calendário de Milão, que está procurando um lugar nos próximos campeões

Até agora, o time onde o mexicano Santiago Gimenez toca tem uma temporada catastrófica, mas ainda tem a possibilidade de endireitar um pouco a estrada

Al AC Milan Ele tem nove jogos restantes no Serie a Procurar um lugar no próximo Liga dos Campeõesao qual não está faltando desde a temporada 2019-2020, quando o Inter de Milan, Napoli, Juventus e Atalanta Eles eram os participantes. Sendo o Atalanta A equipe que mais ouva cair nas quartas de final antes do Paris Saint Germain.

Atualmente, a equipe do mexicano Santi Giménez Está localizado na nona posição com 47 pontos e tem o iNiternational (64), Nápoles (61), Atalanta (58), Bolonia (53), Juventus (52), Lazio (51), Roma (49) Y Fiorentina (48).

Dos nove clubes que o AC Milanseis estão no top 10 de ‘cálcio’, que são Nápoles, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Bolonia y Roma. Todos serão jogos muito complicados para o Rossoneri após a operação mostrada nos últimos dias. Mas também existem rivais acessíveis no calendário como Venezia, Gênova e Monza.

Uma boa série de Milão Combinados com alguns obstáculos das outras equipes, isso poderia levá -los a competições européias, pois neste momento são seis pontos das cotas dos campeões, cinco da Liga Europa e quatro da liga.

E como o Milão está nos outros armários, tem 13 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 44 gols a favor, 33 contra e uma diferença de +11.

O calendário de Milão para o fechamento da série em 2024-2025 ESPN

Como Milan foi no primeiro turno antes de seus próximos rivais?

Milão 4-0 Veneza

Fiorentina 2-1 Milão

Milão 1-0 Udinese

Milão 0-2 Nápoles

Monza 0-1 Milão

ATALANTA 2-1 Milão

Milão 0-0 Gênova

Milão 1-1 Roma

Bolonha 2-1 Milão

Calendário AC Milan na série A ESPN

Inter poderia complicar o caminho de Milão

O humor do Milão Pode ser afetado ou potencializado por causa de seu odiado rival, o Internacional. Depois do jogo com o Napoliem 2 de abril, o Milão Encare seu vizinho pelas semifinais da Copa Italiana e depois pague o retorno do dia 23 do mesmo mês.

Um mau funcionamento ou eliminação vergonhosa no copo pode ser um gatilho nas aspirações da equipe de Rafael Leao, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Mas em caso de eliminar, de qualquer maneira, para o Milão interseria uma injeção de confiança fechar a temporada de uma ótima maneira.