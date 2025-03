O cartão 50/50 assinado de Shohei Ohtani com um patch usado para caça vendido por um recorde de US $ 1,067M

Um altamente cobiçado Shohei Ohtani Cartão acabou de ser vendido por uma moeda em leilão – um recorde de US $ 1.067.500, para ser exato!

A rara recordações foi disponibilizada por Leilões do patrimônio … E uma vez que aposta foi fechada no sábado, o preço final foi revelado.

O cartão de 2024 apresenta o patch da MLB de Troousers de Ohanti … e é assinado pela estrela japonesa de 30 anos com uma ponta de ouro.

“Shohei Ohtan é a maior estrela do jogo, um ícone nos Estados Unidos e no Japão, e o que ele fez no ano passado foi considerado anteriormente impossível”. Chris IvyO diretor de leilões de esportes em leilões de patrimônio, diz TMZ SportsPara.