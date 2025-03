Acusado de estourar é o piso, ajude o café com viagra

Um chefe de polícia de Nova Jersey está sendo acusado de criar um ambiente de trabalho tóxico – e fedorento … defecando os pisos da estação, pisando café dos oficiais com Viagra e Adderall, enfiando uma agulha hipodérmica na caneta.

As alegações perturbadoras vêm de cinco policiais do Departamento de Polícia de North Bergen, que enviou queixas legais este mês — que a TMZ obteve – para se preparar para Sue Sue Police Chief Chief -Chief Robert Farley Para discriminação, assédio, insultos raciais, retaliação, má conduta sexual e violação dos direitos civis.

As queixas legais obtidas pela TMZ também se acusam de peidá -lo em todo o escritório, fazendo comentários inapropriados como: “Ei, olha, é maior do que você do que você, certo?”

Um dos documentos especifica … “O chefe Farley, em várias ocasiões, puxou as calças e defecou no chão em frente a toda a equipe do escritório”. Em outro exemplo, Farley supostamente defecou em uma lata de lixo na frente de dois cowokers … e deixou -a lá por dias antes de finalmente se agregar à limpeza para limpá -la.

Ele também é acusado de raspar os cabelos do corpo por causa das mesas de trabalho e irromper repercordadamente em ataques de raiva, supostamente arrancando uma TV de uma parede e esmagando -a … e esmagando molduras e jogando ovos, de acordo com as queixas.

Farley também é acusado de manchas de tinta são maçanetas, bocais em xícaras de café e esgueirando pimentões perigosamente quentes na comida dos cowlers … Uma queixa diz que lidera uma dessas refeições com infusão de pimenta em uma refeição em um micro-ondas, causando o SOBART de incêndio, causando Fies para que os mortos não-mortos chamados de ventilação.

Além de criar um ambiente de trabalho caótico, um oficial acusa peidando assediando ele e sua família em casa com a “delibery de itens inadequados de itens como bandeiras de orgulho gay, vibradores e creme de masturbação” que seus filhos viram.

Farley está no Departamento de Polícia de Nort Bergen há 26 anos e foi nomeado chefe em fevereiro de 2024.

A TMZ procurou o município de North Bergen para comentar … até agora, nenhuma palavra de volta.