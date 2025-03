O classificado na Copa do Mundo de 2026

O classificado al 2026 Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Além dos países anfitriões, Argentina é a quarta seleçãoatravés dos qualificadores, Ao levar um ingresso para o próximo evento da Copa do Mundo. Ele se juntou a Japó e Nova Zelândia.

O Copa do Mundoque terão pela primeira vez 48 seleções, começarão em 11 de junho, com sua partida inaugural no Estádio Azteca, e o novo campeão será conhecido em 19 de julho.

A pintura americana é um dos países anfitriões, então ele já garantiu seu lugar na Copa do Mundo.

O TRI é outro dos organizadores e dirá presente na Copa do Mundo.

O Canadá é outro dos países anfitriões e terá sua terceira participação em uma Copa do Mundo.

A equipe japonesa alcançou, pela quarta vez, a ser a primeira a dizer presente na Copa do Mundo. Ele venceu sua partida de eliminatórias e jogará pelo oitavo tempo consecutivo.

A NeoZeland é a segunda seleção para alcançar a classificação para a Copa do Mundo e é a primeira a fazê -lo diretamente das eliminatórias depois Ganhe a final para Nueva Caledonia. Será sua terceira participação.

Na ausência de dois dias para o final das eliminatórias da Ásia, eu amarrei contra o Uzbequistão e a Copa do Mundo 2026 estava garantida. Este será o seu Sétima participação e o quarto tópico.

Líder confortável das eliminatórias da América do Sul desde o início, o Albiceleste fez uma passagem no início da décima quarta data, para o empate do Uruguai, sua última ‘vítima’ e a Bolívia em El Alto. Será a décima nona participação da Argentina, que também é três vezes campeã e defensora do título.