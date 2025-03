O congressista Keith auto -toca Jasmine Crockett, defende o governador Abbott

Reproduza o conteúdo do vídeo



Congressista Keith eu Está explodindo a congressista Jasmine Crockett Por quebrar uma piada sobre o governador do Texas Greg AbbottDaa deficiência … embora ele se recusasse a condenar presidente Donald Trump Por fazer algo semelhante.

O representante republicano do Texas parou no “TMZ Live” na quarta -feira para discutir os recentes comentários de Crockett … especificamente um em que ela Shhe Shhe Shhe, o Representante do Governador de A Abbott, CHATS CROCKTIVIVIA DO TEXAS TEXAS TEXAS TEXAS, CORCKTET CROCKTIVIA.



Self diz que quase quer que o Congresso evite centralizar Crockett, porque ele acha que ela é ruim para o Partido Democrata … e ele está feliz a vê -la derrubá -la de dentro.

O Self acrescenta que há uma grande diferença entre a auto-depreciação e a derrubada brutalmente em outro lugar … Então, Abbott pode fazer piadas sobre piadas sobre o seu próprio, mas, Crockett não pode.

Nesse ponto, Self foi mostrado um vídeo viral de Trump em 2015 – quando zombou do New York Times Reporter Serge KovaleskiQue sofre de uma condição conjunta congênita, na trilha da campanha.

Ouça a reação de Self … Ele diz repercordadamente sobre o clipe do passado – acrescentando que ele só estava preparado para discutir os comentários de Crockett do último fim de semana, não de Trump. Um pouco de padrão duplo, temos que admin.

Vale a pena notar … Crockett lança uma declaração nas mídias sociais para explicar seu apelido para Abbott – clamando: “Eu não estava pensando na condição do governador – eu estava pensando nos aviões, trens e prefeitos de automóveis, deliberadamente estocando tensão e medo entre os mais vulneráveis.

“Literalmente, a próxima linha que recebi foi que era uma ‘a ** feira quente’, referenciando suas terríveis políticas. Em nenhum momento eu mencionei ou objetivo à sua condição”. Ela se recusou repetidamente a se desculpar pelo comentário.