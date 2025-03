O Democrata Vulnerável do Senado Osoff procura canalizar Trump Undrage on Dift Road To Reelection

CNN

Jon Ossoff, o democrata do Senado mais ameaçado do país, vê um caminho para a reeleição em um presidente do estado, Donald Trump, venceu em 2024 e em um momento em que os democratas estão sofrendo classificações de aprovação no fundo do rock.

Ele planeja dar tudo de acordo com Trump.

“Eu nunca vi energia da oposição como essa-de democratas tingidos na lã a republicanos moderados”, disse Ossoff à CNN antes de fazer uma previsão ousada em um momento em que seu partido ainda está sofrendo nas eleições de outono.

“Acredito que a energia e a oposição estão aumentando em direção a uma vitória de deslizamento de terra em 2026”, disse o democrata da Geórgia. “Uma vitória de deslizamento de terra para os democratas em todo o país”.

Os senadores vulneráveis ​​em estados roxos geralmente mudam para o centro antes da reeleição, buscando destacar como eles trabalham com o presidente do partido oposto, à medida que corteram e balançam os eleitores.

Mas Ossoff está fazendo um cálculo totalmente diferente e potencialmente mais arriscado: que os eleitores de balanço serão alienados pelo dramático esforço de Trump para expandir seu poder, direcionar seus inimigos e desmantelar o governo federal – e que as eleições de 2026 serão determinadas pelo partido que pode destacar sua base. Seu pensamento oferece uma nova janela sobre como um democrata do estado de balanço tentará navegar na política de Trump nos intermediários do próximo ano.

“Acho que o presidente está desligando os eleitores do balanço agindo de maneira tão imprudente – abusando de seu poder”, disse Ossoff, o único titular democrata do Senado em um estado que Trump venceu em 2024.

Em uma ampla entrevista à CNN na semana passada, Ossoff dobrou sua alegação de que Trump está “envenenando a democracia”, defendeu seu voto para bloquear um projeto de lei de gastos do Partido Republicano com um desligamento do governo iminente e atacou os altos funcionários do governo Trump por seu papel no agora infame bate-papo de sinal antes de atacar os houthis em Yemen.

“Ele é imprudente, não é qualificado. Ele deveria ter renunciado ontem”, disse Ossoff sobre o secretário de Defesa Pete Hegseth. “Qualquer oficial militar que tão imprudentemente lidou ou divulgou inadvertidamente esse tipo de informação perderia o emprego, sua autorização de segurança e possivelmente enfrentaria um tribunal marcial.”

Os democratas enfrentam um caminho difícil no próximo ano para recuperar o Senado, atualmente em uma maioria de 53 a 47 do Partido Republicano. Três operários optaram por se aposentar, inclusive em dois campos de batalha de Michigan e New Hampshire, e eles têm oportunidades limitadas de coleta – com a Carolina do Norte e o Maine no topo da lista. Mas o assento da Geórgia representa uma oportunidade crucial de coleta para os republicanos – com dezenas de milhões que devem ser gastos na corrida.

O Comitê Nacional Republicano Senatorial, que está planejando um esforço agressivo para derrubar Ossoff, se ofendeu com os comentários do senador sobre Trump e o Partido Republicano-e deu um tiro nele por imigração, um sinal do plano de ataque republicano contra o Democrata do Primeiro Termo.

“Em vez de trabalhar com o presidente Trump para manter as famílias da Geórgia em segurança, Ossoff está liderando a luta contra os esforços para impedir tragédias como essa”, disse Joanna Rodriguez, porta-voz da NRSC, referindo-se a um nacional de 21 anos de idade que entrou ilegalmente em 2021 e foi acusado de assassinar uma mulher anteriormente seu mês no dia seguinte. “É vergonhoso e a Geórgia merece melhor.”

Mas Ossoff está tentando navegar em sua própria linha sobre imigração. Ele quebrou muito de seu partido quando era um de uma dúzia de democratas do Senado que votou no início deste ano para promulgar a Lei de Laken Riley, uma lei do Partido Republicano para exigir a detenção de migrantes indocumentados acusados ​​de certos crimes e nomeados após o aluno da Geórgia, de 22 anos, que foi morto no ano passado.

No entanto, enquanto ele afirma que as restrições mais duras das fronteiras de Joe Biden chegaram “tarde demais”, Ossoff está atacando as políticas de deportação e detenção de Trump como “draconiano”.

“E acho que o povo americano está se voltando contra isso”, disse ele sobre as ordens de imigração de Trump.

Enquanto Ossoff faz o caso contra Trump, o campo republicano na corrida no Senado de 2026 da Geórgia ainda não se concretizou.

O governador Brian Kemp, que ganhou a reeleição por mais de 7 pontos percentuais em 2022, apenas dois anos depois que Biden virou o azul do estado, está sendo corteja pelos republicanos nacionais para entrar na corrida.

Ossoff se recusou a avaliar as perspectivas de Kemp, mas depois voltou sua atenção para a deputada Marjorie Taylor Greene, a Maga Firebrand e a forte aliada de Trump.

“Veremos quem corre”, disse Osoff. “Pode ser o governador. O presidente Trump disse que apoiaria Marjorie Taylor Green para concorrer ao Senado dos Estados Unidos. Não acho que ela tenha coragem de fazê -lo. Mas ela seria um desastre no Senado dos Estados Unidos”.

Pressionado se pode ser difícil derrotar Kemp, Ossoff disse: “Não vou especular sobre quem é mais difícil. Não vou entrar no especialista na corrida de cavalos. Estarei pronto para quem me desafia para este assento”.

Outros republicanos também estão de olho no assento. O deputado do Partido Republicano Buddy Carter, um veterano de longa data da política da Geórgia, disse à CNN na quinta -feira que está olhando para entrar na corrida.

“Eu estava com o governador ontem. Ele está amarrado agora”, disse Carter sobre Kemp. “Seu foco é terminar o [state legislative] sessão. Eles terminam na próxima sexta -feira, 4º. Depois disso, tenho certeza que ele tomará uma decisão. Então, veremos o que acontece. ”

“Quando ele tomar uma decisão, tomarei uma decisão”, disse Carter.

Mas Ossoff não está perdendo tempo em tentar reunir sua base.

After winning support from liberals for voting against a GOP spending bill earlier this month — and being accused by the NRSC for effectively threatening a damaging government shutdown — the young Democrat held a rally in Atlanta last weekend with a fiery rebuke of Trump, saying the president has launched a “power grab unprecedented in our history” and is “trying to poison our democracy with fear and intimidation.”

Perguntado por que ele escolheu fazer esse argumento em estado que voltou para Trump, Ossoff não hesitou.

“Porque é verdade, e porque é urgente e exige que recuemos”, disse ele.

Sarah Ferris, da CNN, contribuiu para este relatório.