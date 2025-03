O DOJ considera abandonar a defesa das restrições federais aos silenciadores de armas

CNN

O Departamento de Justiça está avaliando se deve defender as restrições do governo federal aos silenciadores de armas que estão em vigor desde a década de 1930 como parte da ordem do presidente Donald Trump de reconsiderar as posições que poderiam limitar os direitos das armas.

Os silenciadores, também chamados de supressores, são dispositivos em forma de tubo que, quando aparafusados ​​no focinho de uma pistola, diminuem a descompressão dos gases que impulsionam uma bala para a frente, reduzindo assim o som “pop” de tiroteio.

Os dispositivos são legais em 42 estados, mas estão sujeitos a restrições federais estritas desde a violência de gangues da era da proibição. De acordo com a Lei Nacional de Armas de Fogo, os compradores devem enviar impressões digitais e uma fotografia, passar por uma verificação de antecedentes e pagar um imposto de US $ 200 – um preço acentuado na década de 1930. Se uma pessoa não pagar o imposto ou registrar um dos dispositivos, ela poderá ser processada.

O Departamento de Justiça defendeu a lei há décadas, argumentando que ela não proíbe silenciadores, mas simplesmente governa como um comprador pode adquirir um. Ainda assim, no final da semana passada, os promotores solicitaram uma pausa de 30 dias no processo criminal contra um traficante de armas de fogo encontrado com um silenciador não registrado porque “o Departamento de Justiça está reavaliando suas posições de litígio em relação aos silenciadores”.

A revisão é um dos esforços realizados pelo DOJ, pois Trump ordenou que o governo federal reavaliasse suas políticas de armas e encarregou o procurador-geral Pam Bondi de reavaliar todos os litígios em andamento que poderiam restringir os direitos das armas dos americanos.

“Proteger os direitos da Segunda Emenda dos cidadãos cumpridores da lei é uma alta prioridade para @AGPambondi”, disse o chefe de gabinete e procurador-geral interino do DOJ, Chad Mizelle, na segunda-feira sobre X. “Para esse fim, o departamento estará reavaliando algumas de suas recentes posições de litígio em questões de segunda ampliação, incluindo silêncio”.

A NFA tem sido um ponto de inflamação para os advogados, que dizem que os silenciadores não são frequentemente usados ​​no crime e acreditam que os silenciadores e outras armas regulamentadas pela lei, incluindo metralhadoras e rifles e espingardas de bechar, estão protegidos pela Segunda Emenda. Uma decisão do Departamento de Justiça de não defender a lei pode, no entanto, pode tornar mais difícil para os grupos de direitos sobre armas contestar a lei na Suprema Corte.

“Se o governo Trump decidir não processar as pessoas por posse ilegal de silenciador enquanto estiver no cargo, é uma boa vitória de curto prazo, é isso que muitos ativistas dos direitos de armas desejam”, disse Stephen Gutowski, instrutor de segurança de armas e fundador da recarga.

No entanto, Gutowski acrescentou que, se os democratas recuperarem a Casa Branca em quatro anos, “eles podem apenas reverter as políticas e voltar e começar a processar as pessoas novamente, porque a lei nunca foi considerada inconstitucional ou inválida”.

Grupos de segurança de armas, por sua parte, dizem que os silenciadores colocam as pessoas em risco, tornando um tiro em massa mais difícil de ouvir e afirmar isso, porque os silenciadores reduzem o recuo quando uma arma é disparada, isso pode facilitar o atirador com um semi -automático atirar com menos interrupções.

“Os silenciadores nas mãos erradas criam sérios riscos de segurança pública”, escreve Everytown for Gun Safety em seu site. “O ruído alto e distinto que uma arma faz é uma das características de segurança mais importantes: quando as pessoas o ouvem, elas percebem que podem precisar correr, esconder ou proteger os outros.”

O grupo também levanta preocupações de que a remoção de silenciadores da NFA permitiria que eles fossem comprados sem uma verificação de antecedentes.

Gutowski disse que o retrato quase inaudível de fotografar com um silenciador é “uma espécie de coisa do filme”.

“Não acho que na vida real, em aplicações práticas, que exista uma grande vantagem tática para usar um supressor, especialmente para algo como um tiro em massa”, disse Gutowski. “Se você atirar em uma pistola suprimida perto de alguém, eles ainda saberão que você está atirando em uma arma.”