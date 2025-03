O escritório de advocacia com laços com a política e a sonda Mueller leva Trump a tribunal por sua ordem executiva

CNN

O grande escritório de advocacia Jenner & Block está processando o governo Trump por uma ordem executiva que prejudica seus advogados de fazer algum negócio com o governo federal por causa de sua história em política e laços com a investigação de Mueller.

Jenner é o segundo grande escritório de advocacia a desafiar a campanha da Casa Branca de Trump contra a indústria jurídica. Perkins Coie foi ao tribunal anteriormente e obteve um bloco temporário em partes da política.

A empresa – fundada em Chicago, mas com um grupo considerável de advogados em Washington, trabalhando em direito regulatório, litígios e investigações do congresso – está entre as várias empresas importantes que trouxeram casos contra o governo Trump relacionado a mudanças de política social e financiamento do governo federal que podem ser perdidos.

Em sua ação movida no tribunal federal de Washington na sexta -feira, a empresa disse que acredita que a ordem executiva do presidente Donald Trump contra ela é inconstitucional e pretende relaxar o trabalho legal que lida.

“Esses esforços para destacar aqueles que processa o governo, para minar o relacionamento advogado-cliente, impedir a fala protegida adversa à agenda de políticas do governo e punir os cidadãos por suas associações são irreconciliáveis ​​com o Tribunal Federal de Washington”, os advogados que representam o escritório de advocacia em tribunal arquivados no Tribunal Federal de Washington na sexta-feira.

A empresa disse no processo que provavelmente perderia clientes corporativos, especialmente aqueles que são empreiteiros do governo, se o tribunal não intervir para bloquear as políticas de Trump.

“As recusas contínuas das autoridades federais de se reunirem com advogados de Jenner, ou negar que os advogados de Jenner tenham acesso a agências e edifícios federais, seriam devastadores para a prática jurídica de Jenner e os interesses de seus clientes”, disse a empresa em sua queixa.

A empresa disse que um cliente ouviu que os advogados de Jenner não serão permitidos em uma reunião com o Departamento de Justiça em que a empresa deve representar o cliente. O cliente não teria representação legal na reunião ou precisaria encontrar novos advogados em poucos dias.

“Os parceiros da empresa passaram centenas de horas, coletivamente, conversando com os clientes sobre o pedido e suas implicações”, diz a denúncia. Muitos dos maiores clientes da empresa, representando 40% de sua receita, observou o processo, são contratados com o governo federal.

“Vários clientes expressaram preocupações sobre a divulgação obrigatória do governo de seu relacionamento com a empresa com as agências federais e o impacto que pode ter nas relações do contratante com o governo federal”, afirma o processo.

Um juiz encontrou anteriormente as políticas de Perkins Coie que limitariam os advogados do escritório de advocacia de acessar o prédio federal e potencialmente punir seus clientes corporativos que também são empreiteiros do governo que provavelmente serão inconstitucionais. Jenner enfrenta restrições muito semelhantes agora, e esse juiz, Beryl Howell, do Tribunal Distrital de DC, provavelmente também ouvirá as queixas de emergência de Jenner & Block.

Cinco ordens executivas de Trump foram retiradas da retaliação política contra os principais escritórios de advocacia de Washington nas últimas semanas abalaram o estabelecimento legal e poderiam reconfigurar a maneira como Washington faz negócios, com muitos dos escritórios de advocacia direcionados tendo laços profundos com agências federais, clientes da América corporativa e líderes poderosos de ambos os partidos políticos entre suas fileiras.

A Casa Branca emitiu sua ordem executiva contra Jenner & Block na terça-feira, e Trump e seu assessor observou que era em parte por causa da empresa ter empregado anteriormente Andrew Weissmann, o promotor de investigação de Mueller que virou comentarista de TV.

A última ordem do escritório de advocacia da Casa Branca na quinta -feira é contra Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr, uma presença de longa data de Washington que Trump é punindo porque é o lar de vários outros ex -promotores da Mueller Investigation e foi a casa profissional do ex -diretor e conselheiro especial do FBI, Robert Mueller, que investigou o Trump e agora se retirou.

Embora as associações de advogados tenham condenado as ações de Trump como uma rejeição draconiana ao estado de direito, muitas empresas hesitaram em se posicionar publicamente, temendo que se tornassem um alvo.

Uma empresa, Paul, Weiss, Wharton, Rifkind & Garrison, fez um acordo com Trump, e o New York Times informou na quinta-feira que outro grande escritório de advocacia de Nova York negociava silenciosamente preventivamente.