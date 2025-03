O ex-girlfried Bri Stern de Andrew Tate o processa por agressão sexual

Ex diz que ele engasgou com uma mão, bateu nela com outro …

14:38 pt — Bri Stern Acabou de compartilhar sua declaração completa é o Instagram … colocando tudo por aí e dizendo em parte: “Esses fatos falam por si”.

Andrew Tate Enfriguei sua namorada Bri Stern com uma mão e usou sua outra luva para derrotar o rosto dela … de acordo com um novo processo.

Bri está processando Andrew por agressão sexual e violência de bateria e gênero … e em seu processo, ela entra em mais detalhes sobre o suposto incidente de asfixia que Shi apresentou um relatório da polícia.

Nos documentos, obtidos pela TMZ, Bri diz que estavam fazendo sexo consensual em seu quarto no Beverly Hills Hotel, onde mudam de repente e ele começou a ser verbalmente degradador e violento.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

Bri afirma que Andrew rotineiramente a degradou durante o sexo – mas é o violento desta noite que as coisas foram “muito piores, mais agressivas e muito mais”. Ela afirma que ele começou a sufocá -la e não parava, apesar de chorar e implorar por ele parar, com seus gritos e gritos apenas fazendo com que Tate a machuque mais.

O ex de Andrew diz que ele continuou sufocando -a cada vez mais, fazendo -a quase perder a consciência … alegando que Hees uma mão a sufocou e a usou a OTRA, ela repercordadamente no lado do rosto e no topo dela.

Ela também afirma que Andrew a trouxe durante o suposto ataque, dizendo a ela se ela o cruzou indo para matá -la. Ela diz que chorou, implorou e se protegeu da melhor maneira possível até que Andrew chegou ao clímax e ao subsídio de ataque.

Bri diz que quer sair após o ataque, mas estava assustada … e na manhã seguinte não é nada nada ácido para que ela pudesse finalmente escapar do quarto de hotel de Andrew, vendo um médico antes de relatar o ataque à polícia.

Ela diz que Andrew manipulou e preparou-a da mãe, encontrou-se no último verão da Romênia, quando ele a reservou para um show de modelagem … enchendo a cabeça com mentiras com mentiras e bombardeando-a.

Bri diz que Tate se tornou encantador, mas depois mostrou suas cores verdadeiras quando ele olhou degradando e ameaçando -a … ela diz que ele a chamaria de “propriedade” de sua “propriedade” de “idiota”, “A” W **** “e apenas uma holole. “

Ela também afirma que ele a ameaçaria enquanto a agredia, dizendo a ela … “Se você alguma vez foder comigo, eu vou te matar. Eu quero dizer isso. Eu vou te matar.”

Bri até diz que Andrew atraiu o tráfego sexual, mantenha -a na Romênia e estuprá -la.

Como você sabe … Andrew e seu irmão Tristan Foram presos em 2022 por supostamente criar uma organização criminosa na Romênia, e Andrew foi acusado de estupro naquele país. Eles também estão enfrentando processos de agressão sexual nos EUA e no Reino Unido. Eles não foram condenados por nenhum crime.

BRI contratou advogado do Texas Tony BuzbeeQue está representando mais de 100 alegados Diddy As vítimas de agressão sexual, para a representação dela nesse processo, arquivadas na Califórnia.