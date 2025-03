Ex -jogador de futebol Duke Brandon Braxton Foi acusado de assassinato em primeiro grau em conexão com a morte de julho de 2024 de um agente imobiliário da Carolina do Norte-com investigadores, dizendo que ele possuía o cometimento do crime.

Braxton Foi acusado na última quinta-feira pelo assassinato de Rowlator, com sede em Charlotte Whitney Hurd – Oito meses após a encontrada Shi, morta, insiders seu condomínio.

De acordo com o New York PostO ex -receptor amplo confessou o ato enquanto era mantido no departamento do xerife depois de ser preso por invasão – uma das suas sete prisões após o assassinato.

“Eu matei Whitney Hurd”, Braxton supostamente chegou ao escritório do xerife de Mecklenburg, de acordo com uma declaração de prisão pela saída.

Hurd voltou a desaparecer em julho de 2024. Três dias depois, ela foi encontrada morta em sua casa de Wouts de várias faces … e foi embrulhada em roupas de cama.

Braxton, com 33 anos de idade, tornou-se uma pessoa de interesse depois que suas impressões digitais foram encontradas em sua casa e seu carro.

Além da acusação de assassinato em primeiro grau … ele também foi preso por Robery com uma perigosa oficiais de armas dizem que roubou o BMW X3 e o telefone de Hurd.

Braxton e Hurd foram amigos no ensino médio … mas perderam o contato durante o ano. Antes do assassinato, as autoridades dizem que ele apareceu na casa dela – e uma noite ele adormeceu em sua garagem.

Em 43 jogos para o Blue Devils, Braxton Caugh 93 passa por 893 jardas e três touchdowns. Ele também jogou defesa, acumulando 51 tackles.