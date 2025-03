O ex-lutador do UFC, Darrick Minner, suspendeu 29 meses depois de não relatar lesões em torno do escândalo de apostas de James Krause

O ex-lutador do UFC, Darrick Minner, foi suspenso por 29 meses pela Comissão Atlética de Nevada na terça-feira, depois que ele não relatou uma lesão antes de sua luta em 2022, que acabou levando a uma investigação sobre irregularidades de apostas envolvendo seu treinador James Krause.

Minner foi inicialmente suspenso ao lado de Krause em dezembro de 2022, mas chegou a um acordo de adjudicação com o procurador -geral do estado de Nevada, que foi votado e aprovado pela Comissão durante uma reunião mensal.

O veterano de 34 anos também deve pagar US $ 235,56 em taxas de acusação, mas sua suspensão foi retroativa, para que ele seja realmente liberado para retornar à ação a partir de 26 de março.

A investigação sobre as irregularidades de apostas começou depois que Minner lutou e perdeu para Shayilan Nuerdanbieke pelo TKO da primeira rodada no UFC Vegas 64 em novembro de 2022. As suspeitas foram levantadas após o início da luta antes da luta, antes que a luta fosse liquidada, antes que o evento seja iniciado um pouco de um pouco de linhas de luta.

Minner e Krause foram suspensos quando a investigação começou com vários livros esportivos proeminentes, recusando -se a levar as apostas no UFC como resultado.

O UFC mudou -se rapidamente para cortar laços com Minner e Krause, enquanto também cooperava com a investigação sobre o potencial escândalo de apostas.

Minner foi libertado de seu contrato enquanto Krause foi efetivamente proibido de ter qualquer associação com o UFC, que incluiu um aviso de que qualquer lutador que continuasse trabalhando com o treinador e ex -lutador também seria removido da promoção.

“Desde então, o UFC aconselhou a Krause e os respectivos gerentes que trabalham com lutadores impactados, que efetivam imediatamente os combatentes que optam por continuar sendo treinados por Krause ou que continuam a treinar em sua academia, não terão permissão para participar de eventos do UFC em 20 de dezembro.

Enquanto Minner e seu companheiro de equipe Jeff Molina enfrentaram punições da Comissão Atlética de Nevada, a questão maior com irregularidades de apostas foi realmente considerada uma investigação criminal. A CEO da UFC, Dana White, falou sobre as consequências em dezembro de 2022.

“Você sabe qual é o resultado disso?” White disse. “Se eu os penalizar, eles serão cortados. Eles vão fazer prisão federal – prisão federal. Se você é tão estúpido e alguém quer fazê -lo, nocauteie -se. Não há dinheiro suficiente para arruinar sua vida e não ir para a cadeia, vá para a prisão federal.

Resta saber se a investigação criminal produz algum resultado, mas por enquanto, Minner é claro para retomar sua carreira após 26 de março, com base na suspensão proferida pela Comissão Atlética de Nevada.