O ex -oponente de George Foreman se lembra de Boxer como ‘gigante gentil’, ‘grande pessoa’

Michael Moore -IM George Foreman – diz TMZ Sports Ele está com o coração partido pela morte da lenda do boxe … deixando claro que o pugilista sentirá falta.

Sentamos com Moore é de segunda-feira a três dias depois que a família de Foreman arruinou o ex-campeão do meio-médio faleceu aos 76 anos-e não foi difícil dizer para contar para dizer para aprender sobre as notícias.

Moorer chamou Foreman de “um gigante gentil” … e acrescentou que ele sempre se lembrará dele como “uma grande pessoa”.

“Foi chocante”, o ex -lutador recebeu da morte de George. “Eu não acreditava que fosse verdade no começo … era desvital.”

Moorer e Foreman lutaram em 1994 – e Moore era considerado um grande favorito na época. E, durante grande parte do confronto, ele dominou … mas na 10ª rodada, Foreman o nocauteou com uma enorme mão direita e levou seu cinturão do campeonato.

Moorer-que recebeu os 32 pontos no lábio, com os danos que o soco do ko causou a não-vontade de ir ao capataz na sequência da derrota … de fato, ele disse que os dois permaneceram por telefone ao longo dos anos.

Ele teve a chance de conversar com Foreman em uma exibição de 2023 da cinebiografia “Big George Foreman” … e nos disse que estava emocionado que seu filho teve a chance de tirar uma foto com a lenda enquanto estava no evento.

A família de Foreman afirmou que ele Morre “pacificamente” Enquanto “cercado por todos os que são os gostos”. Uma causa de morte ainda não foi revelada.