O fotógrafo da AP testemunha a proibição da Casa Branca: ‘Estamos basicamente mortos na água nas principais notícias’

Um fotógrafo veterano da AP passou mais de uma hora na quinta -feira explicando a um juiz federal em Washington, DC, como a capacidade da organização de notícias de competir em sua cobertura da presidência de Trump foi “destruída” pela decisão da Casa Branca de limitar seu acesso a eventos presidenciais, o Oval e o Air Force One.

Evan Vucci, o fotógrafo -chefe da AP em Washington, testemunhou durante uma audiência no desafio legal de sua empresa à proibição da Casa Branca de que, como a organização teve seu acesso severamente reduzido, está realmente lutando para manter seus concorrentes, principalmente durante os principais eventos de notícias que aconteceram durante as semanas das primeiras semanas do segundo mandato de Trump.

“Está nos dando um grande momento”, disse Vucci em um ponto em resposta a perguntas do advogado da organização de notícias, Charles Tobin. “Estamos basicamente mortos na água nas principais notícias”.

O AP, um dos maiores meios de comunicação e serviço de fios do mundo usado por publicações locais em todo o mundo, foi escolhido pela Casa Branca por sua recusa em substituir o “Golfo da América” ​​pelo “Golfo do México”.

A questão foi sublinhada, disse Vucci, durante a contenciosa reunião do Salão Oval no mês passado entre Trump, vice -presidente JD Vance e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A decisão do governo de proibir fotógrafos e repórteres de AP de Washington do Salão Oval significava que a organização tinha que confiar em um de seus fotógrafos estrangeiros para capturar visuais do evento.

Mas essa pessoa, disse Vucci, não tinha a experiência e a habilidade que ele tem que lhe permitem transmitir fotos de volta aos seus editores para uma distribuição mais ampla em segundos. O fotógrafo de base estrangeiro conseguiu participar do evento como parte do grupo de repórteres que cobre Zelensky, não Trump especificamente.

“Nós simplesmente fomos atingidos na peça”, disse Vucci. “Fomos destruídos.”

Vucci disse durante seu testemunho que as fotografias da AP atingem cerca de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo e enfatizou que a ausência da organização de certos eventos da Casa Branca nas últimas semanas é significativa para o público.

“Os fotógrafos da Associated Press são o padrão -ouro”, disse ele. “É claro que importa para o público. … É horrível.”