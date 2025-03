O gerente de Paul Felder dá outro lado da história da base militar de Colby Covington: ‘[Felder] nunca foi amarrado a um banheiro ‘

O gerente de Paul Felder, Brian Butler, quer esclarecer o recorde quando se trata de seu cliente.

Em uma entrevista recente com Rádio de envioO peso médio do UFC Colby Covington foi questionado sobre os comentários de Felder sobre ele em seu podcast Acredite em mimque Felder co-apresenta com Michael Bisping, Felder mencionou que a “Persona está desaparecendo de Covington e que Covington realmente não quer falar de lixo, mas faz isso para“ permanecer relevante ”.

Covington saiu de Felder e contou uma história sobre uma visita a uma base militar em 2017, na qual os dois homens estavam envolvidos.

“Ele estava falando merda sobre mim”, disse Covington Rádio de envio. “Ele estava dizendo alguma merda que. ‘Oh, ele fez isso e aquilo e alguma outra merda:’ Quero que você pergunte a ele, da próxima vez que você o vir pessoalmente, pergunte a ele sobre o tempo em que estava na base da base da base, como a base do exército e da força do exército. imbecil.

“Então ele bebeu uma garrafa de Jack Daniels para si mesmo. Ele começou a falar merda com seu gerente, Brian Butler. Eu tive que entrar como ‘Paul, pare de falar merda com ele. Tipo, você não vai espancar seu gerente.’ Ele estava desmaiado e apenas perdeu.

“Você deveria mostrar respeito às tropas. Você está lá para impulsionar o moral para os militares. Aqui você está tentando lutar com seu gerente. Eu sou eu quem teve que intervir e garantir que ele não espancasse seu gerente, Brian Butler, com um soco em seu salão. E depois que ele se chama de casa.

Butler tomou conhecimento dos comentários de Covington sobre Felder, e vários lutadores na lista de entretenimento suckerpunch, e diz que ficou um pouco surpreso porque Covington abordou os comentários de Felder em uma transmissão ao vivo no passado dizendo que “respeitou” Felder.

“Muitas pessoas pensam que Colby é um idiota, e é apenas por causa do personagem que ele interpreta, mas toda vez que eu conheci Colby pessoalmente, ele é um cara completamente diferente”, disse Butler ao MMA Fighting. “Ele é absolutamente respeitoso, ele é absolutamente genuíno, ele absolutamente leva tempo para fãs e coisas assim. Acho que qualquer um que o conhecesse pessoalmente lhe diria que, ao lado de talvez algumas das pessoas em que ele se afastasse, e talvez ex -colegas de equipe e coisas assim, porque eu acho que ele simplesmente não sabe quando ele foi muito longe. Como ele toma coisas assim.

“Vou dizer que essa história sobre Paulo está definitivamente está levando as coisas bem longe. Paul está realmente chateado com isso? Não. Mas, ao mesmo tempo, não queremos que alguém acredite que Paulo tenha sido preso e algemado a um banheiro. Algo assim nunca aconteceu.”

No que diz respeito à história de Covington sobre Felder bebendo muito naquela noite na base, Butler diz que certamente há algumas partes precisas da história e outras partes que absolutamente não são verdadeiras. Ele estabeleceu o começo da situação.

“Então, o que Colby faz é que ele pega parte da verdade e depois a embeleza”, disse Butler. “Então, eu vou lhe dizer que há pequenos pedaços de verdade aqui, então vou apenas atravessá -lo, e Paulo dirá a mesma coisa. …

“Estávamos fazendo uma turnê militar [at Joint Base Langley-Eustis] Estávamos fazendo isso com Miesha Tate e Colby e Paul, e acho que Stitch [Duran] estava lá. Mas foi uma ótima turnê e tínhamos acabado de terminar com um longo dia de sair com as tropas e fazer as coisas e estávamos sentados no saguão do hotel com algumas das pessoas com quem estávamos o dia todo, e estávamos bebendo uísque, e ficamos lá a noite toda. Miesha desceu em seu laptop e começou a trabalhar e estávamos todos sentados no saguão e, durante horas, tomamos algumas bebidas e concedemos que todos provavelmente tivemos um pouco demais, inclusive eu, mas foi apenas um bom momento. …

“I don’t know what happened, but if you know Paul, he’s a self-deprecating guy. He’s one of those guys that gets angry, but he’s not really angry, but he is really—if you know Paul, he’s funny that way. It’s just him and he can take it as much as he dishes it out. So I guess I was doing something for him because he was maybe between fights and begging for a fight, but he was… Paul used to be that guy that could have been a 170 libras ou a [lightweight]. Ele era um interpolador. Então, eu sempre lhe daria merda, como se eu me gravasse comendo comida em câmera lenta e apenas mexendo com ele. Mais tarde, acho que ele ficou irritado com isso [and] Ninguém pensou porque ele acabou de se levantar e sair. Ele é como ‘eu vou para a cama’.

“Então ele foi em direção ao elevador e todos nós começamos a rir, todos começamos a rir, brincando com Paul e, à distância, ouvimos: ‘Eu ainda posso ouvi -lo’ e isso nos fez rir ainda mais. É o clássico Paul. Ele entra no elevador, ele sobe e depois continuamos com isso.”

A partir daí, o resto do grupo saiu, mas Butler recebeu um telefonema de Felder, que disse a Butler que “meu quarto de hotel está quebrado” e era essencialmente isso. Ainda assim, a preocupação se estabeleceu, como deveria naturalmente.

“Alguém subiu lá e havia água vazando embaixo da porta dele no corredor, então eu fiquei tipo, ‘Oh, ótimo'”, disse Butler. “E então ele não estava atendendo a porta, então talvez, apenas na minha cabeça, talvez ele tenha desmaiado na cama e na água saindo de seu quarto, o que for. Então, nós vamos lá em cima e batendo na porta, e todos nós subimos para lá, porque todos nós somos, como diabos está acontecendo?

“Estamos batendo na porta e ele não responde e então estou tentando assustá -lo a abrir a porta porque a água está saindo. Eu sou como ‘Paul, atenda a porta, cara.’ Eu estava tipo, ‘a polícia militar está chegando se você não atende a porta’, tentando fazê -lo se levantar e abrir a porta.

“Então eu abri a porta e vejo a água saindo do banheiro e vejo a figura sombria de Paul na janela pela cama dele nas costas ou apenas na silhueta, é meio que oscilando, e eu sou como, é como um filme de terror, então eu sou como ‘tudo bem, quem está acontecendo?’ [I hear]’Você tem que entrar, você é o gerente.’ Eu sou como, ‘f*ck, ok, eu vou entrar.’ ”

Quando Butler entrou cautelosamente na sala, ele viu água vazando no chão. Entrando mais dentro da sala, Butler finalmente percebeu que Covington era a única outra pessoa que entrou com ele – o que é algo que Butler apreciou.

“Eu sou como ‘Paul, cara, o que diabos aconteceu com o seu quarto?’ Ele fica tipo, ‘eu bati a tampa e o banheiro quebrou’ “, disse Butler. “Quem sabe o que aconteceu? Eu sou como: ‘Ouça, temos que sair daqui e vamos limpar isso, levá -lo a outra sala e sair daqui.’ E ele era como, ele não estava olhando para mim. Eu sabia provavelmente não.

“Mas o mais legal foi, e é isso que eu realmente elogio Colby, todo mundo ficou do lado de fora porque eles estavam realmente com medo de ir no quarto dele, mas eles também … estamos todos tocando. [I think]’Veja, bom em Colby. Ele está aqui para recuperar minhas costas, certo? E nada aconteceu, e então Paul ficou tipo, ‘tudo bem’, ele resmungou … e nós limpamos [up the room] E eles se mudaram para outra sala, e foi isso. ”

Quando a situação naquela noite terminou, Butler se aproximou do ex -campeão interino do UFC Welterweight para mostrar sua apreciação pela assistência. Tudo parecia estar bem.

Felder teve que enfrentar o grupo na manhã seguinte, de acordo com Butler, e todos se divertiram às custas de Felder, incluindo soldados e funcionários na base até hoje.

“Eu disse a Colby, eu fiquei tipo, ‘Ei, cara, eu aprecio você fazer isso'”, disse Butler. Ele é como, ‘é claro, cara’ e ele é apenas aquele cara, e esse foi o fim disso. Na manhã seguinte, acordamos, todo mundo no lobby do hotel estava pronto para dar uma merda a Paul assim que ele saiu do elevador e eles o fizeram, e foi uma grande risada e foi apenas divertido, e agora eles estão nos pedindo para voltar desde então, e isso simplesmente não se alinhou e essa é a verdade disso.

“Nunca havia nenhuma polícia militar, ele nunca foi amarrado a um banheiro, ele nunca estava tentando começar uma briga comigo. Ele ficou com raiva de mim porque acho que eu o brinquei demais: ‘Você quer lutar, pare de comer esse tipo de coisa de Kit Kit. Mas isso também era o uísque.

Agradeço Colby pelo pequeno gesto que ele fez por ser a única pessoa a entrar comigo, mas eu nunca estava em perigo, você sabe o que quero dizer? E Paul nunca estava tentando lutar comigo e estamos brincando sobre essa história desde então, e ainda conversamos com as pessoas.