O gol de Julián Álvarez no início do clássico argentino-brasileiro

Julián Álvarezuma das figuras do Seleção argentinaele estava encarregado de estrelar o clássico contra Brasil com um objetivo no início do duelo pela décima quarta data do Qualificadores da América do Sul.

A aranha no início do Brasil no monumental. Getty Images

Apenas 4 minutos se passaram do jogo, foi quando a “aranha” picou como poucas. Ele vazou diante da marca das centrais Marquinhos y Murillo Depois do passe de Thiago Almadae alcançou o toque certo para vencer Bento e carimbo o primeiro objetivo da partida.

Isso significava a pontuação número 12 para a nascida em Calchín, que também tem duas assistências. Nível QualificaçãoAssim, Álvarez Ele marcou seu quarto gol nesta competição, o que lhe permitiu se esgueirar como o terceiro artilheiro do torneio.

Sabendo que a classificação da Copa do Mundo de 2026 foi segurada, o Albiceleste combinado foi apresentado com seu principal objetivo cumprido. Isso não impediu a “aranha” de ter sua proeminência correspondente na reunião. Contra Croácia Em 2022, o atacante estava encarregado de quebrar os 0 em um eixo de eixo.

A aranha havia sido um dos pontos altos no triunfo por 1 a 0 contra o Uruguai no centenário, e nesta quinta-feira ele jogou seu Parte 44 com o albiceleste, no qual ele acumula 12 golsincluindo quatro celebrações na Copa do Mundo do Catar 2022, na qual a equipe se tornou campeã.