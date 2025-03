O governo Trump destaca os cartéis de drogas como grande ameaça à segurança nacional, mas omite a mudança climática

CNN

–



A avaliação anual de ameaças da Comunidade de Inteligência dos EUA liderou com a ameaça de cartéis de drogas pela primeira vez na primeira vez na história de quase 20 anos do relatório, de acordo com o presidente da inteligência do Senado, Tom Cotton e uma revisão da CNN de avaliações anteriores, destacando um item da principal agenda do presidente Donald Trump.

A avaliação também omitiu qualquer referência às implicações de segurança nacional das mudanças climáticas, uma reversão acentuada das avaliações anteriores de inteligência, incluindo as do primeiro governo de Trump.

Cartéis de drogas no México e em outras partes do hemisfério ocidental “Aguarde a saúde e a segurança de milhões de americanos e contribuem para a instabilidade regional”, diz a avaliação de inteligência. O fentanil e outros potentes opióides sintéticos causaram mais de 52.000 mortes nos EUA nos 12 meses encerrados em outubro de 2024, de acordo com a avaliação. Na verdade, isso é uma diminuição de 33% em relação ao ano anterior e pode ser atribuída ao aumento da disponibilidade do naloxona de medicina de overdose-contratante, diz o documento.

O declínio nas mortes por drogas não parece ter tornado os cartéis menos potentes.

“Baseado no México [transnational criminal organizations] estão aumentando ataques letais no México contra rivais e forças de segurança mexicanas usando IEDs, incluindo minas terrestres, morteiros e granadas ”, diz a avaliação da inteligência.

Nas primeiras semanas do retorno de Trump à Casa Branca, os militares dos EUA aumentaram significativamente sua vigilância de cartéis de drogas mexicanos, com aviões de espionagem sofisticados voando pelo menos 18 missões sobre o sudoeste dos EUA e no espaço aéreo internacional ao redor da Península de Baja, informou a CNN anteriormente.

Enquanto os cartéis tendem a contrabandear a droga sobre a fronteira, a maior parte do fentanil que entra nos EUA vem de ingredientes feitos na China, de acordo com a administração de fiscalização de drogas.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, testemunhou que o governo chinês foi “limitado” e “intermitente” em seu esforço para conter a produção doméstica de precursores de fentanil.

Uma razão para isso, disse Ratcliffe, é “há mais de 600 empresas relacionadas à RPC que produzem esses produtos químicos precursores em um setor que gera US $ 1,5 trilhão”, disse ele aos legisladores, usando um acrônimo para o governo chinês.

O papel da China na cadeia de suprimentos de fentanil emergiu como um dos problemas mais sensíveis nas relações EUA-China. As autoridades chinesas acusaram os EUA de “manchas e bode expiatório”, culpando -o pela epidemia de opióides dos EUA. O governo Trump citou o fluxo de precursores de fentanil como justificativa para um aumento tarifário sobre mercadorias da China.

No primeiro governo Trump, várias avaliações anuais de ameaças do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional destacaram ameaças e impactos das mudanças climáticas. Mas o relatório de Odni divulgado na terça -feira não continha a frase “mudança climática”.

O Pentágono “não faz porcaria de mudanças climáticas”, disse o secretário de Defesa Pete Hegseth neste mês, respondendo a um relatório da CNN, citando funcionários de defesa e especialistas em segurança, que cortar programas climáticos pode nos colocar em risco tropas e operações militares.

Sob o interrogatório do senador Angus King, um independente do Maine que caucuses com os democratas, diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard evitou o uso da frase “mudança climática”.

“Obviamente, estamos cientes das ocorrências no meio ambiente e de como elas podem impactar as operações, mas estamos focados nas ameaças diretas à segurança, bem-estar e segurança dos americanos”, disse Gabbard.

Questionada por King se ela disse ao pessoal da ODNI para evitar mudanças climáticas, Gabbard disse que “não se lembrava de dar essa instrução”.

O Dr. Ravi Chaudhary, ex -secretário assistente da Força Aérea de Energia, Instalações e Meio Ambiente, disse anteriormente à CNN que os programas climáticos não são apenas importantes para dar aos militares uma vantagem em adversários como a China, mas também ajudam a manter os membros do serviço e suas famílias em segurança.