O governo Trump pede à Suprema Corte que bloqueie a decisão de reintegração de milhares de funcionários federais de estágio de demitido

O governo Trump pediu à Suprema Corte na segunda -feira que suspenda a decisão de um juiz federal, restabelecendo milhares de funcionários federais de estágio que foram demitidos como parte dos esforços do governo para reduzir rapidamente sua força de trabalho.

O apelo de emergência é a última tentativa do governo de fazer com que o mais alto tribunal do país intervenha em seu nome à medida que os tribunais inferiores frustram – mesmo em uma base temporária – as principais partes da agenda do segundo mandato do presidente Donald Trump.

No caso em questão, um juiz federal em São Francisco emitiu uma liminar no início deste mês, que exigiu que meia dúzia de agências federais “imediatamente” oferecessem mais de 16.000 funcionários de estágio de seus empregos de volta.

“O remédio extraordinariamente exagerado do Tribunal Distrital está agora infligindo danos irreparáveis ​​e contínuos ao ramo executivo que merece a intervenção urgente deste Tribunal”, escreveu o advogado -geral interino Sarah Harris em documentos judiciais.

Harris continuou dizendo que a decisão do juiz distrital dos EUA William Alsup “obrigou o governo a embarcar no enorme compromisso administrativo de restabelecer e integrar o status de serviço total, milhares de funcionários encerrados no período de alguns dias”.

O pedido do governo ocorre quando o Tribunal Federal de Apelações com sede em São Francisco está considerando um apelo de emergência semelhante do governo. Esse recurso foi arquivado em 14 de março.

“Todo dia adicional, a liminar permanece em vigor é um dia em que seis agências executivas estão efetivamente sob a recepção do Tribunal Distrital, exigindo um alívio imediato deste Tribunal”, argumentou Harris.

A decisão de Alsup foi uma das raras vitórias para grupos trabalhistas federais que desafiavam os esforços do governo para selecionar sua força de trabalho. Embora outros juízes federais tenham se recusado a interromper uma onda de demissões nas primeiras semanas do segundo mandato de Trump, Alsup disse que estava tomando sua decisão porque acreditava que o Escritório de Gerenciamento de Pessoas dirigiu ilegalmente as agências no início deste ano para demitir os funcionários de estágio, que geralmente trabalham há menos de um ano.

“Cada agência tinha (e ainda tem) discrição para contratar e demitir seus próprios funcionários. Aqui, as agências foram direcionadas pelo OPM a demitir todos os funcionários de estágio e executaram essa diretiva. Para firmar os danos irreparáveis ​​aos autores organizacionais causados ​​por um tiro de que o BILLINTEMENTE DE OPLETILINTEMENTE DE ALENTIMENTE EMPRENDIMENTE OUMPLAÇÃO DE OPLEIRATILINTEMEIRA, ALTINGETENINTEGENINTENIGADO DE OPLEIRA, ALTINGETEIRATEEDENIGADO DE OPLEIRA, ALSOUNINTE DA OPM de que o Bill de outra agência exigia imediatamente os funcionários”.

A decisão ocorreu em um caso apresentado pelos sindicatos e outros desafiando o papel do OPM nas demissões, que afetaram milhares de funcionários e enviaram ondas de choque através de várias agências federais, algumas das quais mais tarde se realizaram alguns dos trabalhadores.

O governo Trump tem como alvo trabalhadores de estágio porque eles têm menos proteções de emprego e podem ser descartadas mais facilmente. Embora eles geralmente não possam recorrer de seu término ao Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito, eles podem se a ação surgir de “razões políticas partidárias” ou “status do casamento”.

Harris disse ao Tribunal Superior que “alguns” dos funcionários de estágio de demitido apresentaram queixas no Escritório de Conselho Especial e argumentaram que a decisão de Alsup correu de cabeça nas avenidas administrativas criadas pelo Congresso para lidar com tais terminações.

“Declarar a estação aberta sobre desafios à gestão federal de pessoal é especialmente doente, porque o Congresso criou uma estrutura totalmente diferente para resolver desafios legais para as rescisões dos funcionários federais”, escreveu ela, acrescentando que permitir que os sindicatos “se dirigissem direto ao tribunal distrital e levantem alegações de que os próprios funcionários federais afetados não podem aumentar esse processo inteiro”.