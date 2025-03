O governo Trump tem como alvo o Instituto de Paz dos EUA com demissões de sexta -feira

CNN

–



Os funcionários do Instituto de Paz dos Estados Unidos receberam cartas de rescisão na noite de sexta -feira à noite, enquanto o governo Trump continua a reimaginar o papel dos EUA no exterior e desmantelar drasticamente as principais partes do governo federal através do Departamento de Eficiência do Governo.

A grande maioria dos funcionários da organização sem fins lucrativos recebeu avisos de rescisão na noite de sexta-feira, disse uma fonte que foi demitida e que solicitou o anonimato que falasse livremente sem prejudicar seu pacote de indenização.

“Todos receberam uma carta pessoal que descreveu que foram demitidos a partir de 28 de março e que os cuidados de saúde terminariam em 31 de março”, disse a fonte, observando que os funcionários seriam pagos pelo trabalho realizado até sexta -feira, bem como por qualquer período de férias restantes.

O Instituto, fundado durante o governo Reagan, “promove pesquisas, análise de políticas, educação e treinamento sobre resolução internacional de paz e conflito, em um esforço para prevenir e resolver conflitos violentos e promover a estabilidade pós-conflito”, de acordo com uma descrição nos EUA.gov. Seu site oficial foi retirado.

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva em fevereiro, mirando no Instituto de Paz, um esforço, segundo a ordem, para “reduzir drasticamente o tamanho do governo federal, aumentando sua responsabilidade ao povo americano”.

George Foote, que recebeu o advogado do Instituto de Paz dos EUA até ser demitido por Doge, agora está envolvido em litígios destinados a convencer um juiz a reconhecer que o governo dos EUA e os esforços do Doge para rejeitar os principais funcionários da organização é ilegal.

O processo foi arquivado no Tribunal Distrital de DC depois que o pessoal da DOGE, acompanhado por policiais da DC, obteve acesso ao prédio da USIP no início deste mês, depois de originalmente ser recusado.

Foote disse à CNN em uma entrevista por telefone no sábado que todos os documentos no caso serão apresentados até 25 de abril. A partir daí, o juiz pode decidir o caso ou pedir uma audiência, que seria realizada na semana de 28 de abril.

A fonte disse que, embora o disparo em massa, relatado pela CBS News, não era totalmente inesperado, foi decepcionante.

“É obviamente decepcionante e um pouco de contradição para um presidente que quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Todo ramo de oliveira foi estendido ao presidente e seus representantes que queríamos trabalhar com esse governo, como trabalhamos com sete antes – incluindo o seu durante seu primeiro governo”, disse a fonte.

O próprio Trump expressou esperança de que seja lembrado como um “pacificador”.

“Meu legado mais orgulhoso será o de um pacificador e unificador. É isso que eu quero ser: um pacificador e um unificador”, disse ele em seu discurso inaugural.

Ao contrário dos esforços do governo para reduzir as agências governamentais como a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, o Instituto de Paz dos EUA é uma organização independente e sem fins lucrativos que recebe seus US $ 55 milhões em financiamento anual através do Congresso, o que significa que seus funcionários não estão sujeitos às proteções oferecidas aos trabalhadores federais. Entre 50 e 75 funcionários trabalhavam no exterior a partir de sexta -feira, por Foote.

“A paz é um processo contínuo, e não há como um investimento de US $ 55 milhões por ano trará paz ao mundo, mas eles fazem muito com esses US $ 55 milhões”, disse Foote.

Ele também tem uma doação de quase US $ 80 milhões, disse ele. Não está claro o que aconteceria com esse financiamento para doações, bem como a sede do instituto no bairro de fundo de Washington, que é frequentemente alugado para festas e casamentos em larga escala.

Pedido para comentar, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse à CNN: “Os contribuintes não querem gastar US $ 50 milhões por ano em um ‘Instituto de Pesquisa’ financiado pelo público que não conseguiu entregar a paz. O presidente Trump terminou a era de guerras para sempre e estabeleceu a paz em seu primeiro mandato.

Foote apontou o trabalho do Instituto, aconselhando o Conselho de Segurança Nacional sobre questões políticas e um grupo de consultores militares sênior que discute técnicas de construção da paz para prevenir guerras. Ele também observou a pesquisa do Instituto sobre Minerais de Conflitos na África, sua luta contra a influência chinesa sobre esses minerais críticos, seus estudos de tráfico de seres humanos no Camboja e seu trabalho de construção da paz na Papua Nova Guiné, entre outros esforços.

Existem cinco pombas esculpidas no vestíbulo na sede da USIP, disse Foote, cada uma com o nome de um membro da equipe que morreu em uma zona de conflito.

“Ginny Bouvier é uma delas. Ginny estava nas selvas da Colômbia – ela contratou uma doença lá embaixo. Ela morreu dela. Voamos sua casa, mas ela faleceu no Hospital Georgetown”, disse ele.

Foote continuou: “Esse é o tipo de trabalho que as pessoas do USIP fizeram. Esses não são burocratas sem rosto. Eles não são pessoas que vivem apenas da centavo público.

Eles não são inchaços ou desperdiçados. Eles estão trazendo paz ao mundo e impedindo a necessidade de intervenção militar americana e tornar o mundo e o país seguro para militares americanas, corporações americanas, cidadãos americanos. ”

Jennifer Hansler, da CNN, contribuiu para este relatório.