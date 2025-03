O homem da Flórida, vestido como Ronald McDonald, preso, diz aos policiais ‘eu sou um palhaço, estúpido’

As filmagens da policial mostram o momento em que os policiais de Palm Bay rolam no Ronald McDonald Doppelgänger … e as coisas ficam tensas desde o início.

Os policiais dizem ao palhaço – que a polícia diz ser um nome de homem sem -teto Chris Marlowe – Para colocar as coisas dele betae, ele está sendo preso e ele responde: “Por que, para que você possa me roubar?!?

Os policiais tentam prendê -lo e ocorre uma briga, com policiais levando o palhaço no chão. O vídeo mostra policiais removendo o que parece ser uma pistola de laranja do bolso do palhaço.