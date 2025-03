O juiz bloqueia a Ordem Executiva Trump, direcionada ao escritório de advocacia ligado à MUELLER Sow

CNN

Um juiz federal congelou na sexta -feira partes da ordem executiva do presidente Donald Trump, visando o escritório de advocacia Jenner & Block, uma das duas empresas ligadas à investigação de Robert Mueller que Trump procurou punir.

A ordem de restrição temporária, anunciada pelo juiz John Bates, no final de uma audiência de sexta -feira, agendada para as agências que instruíam as agências que instruem as agências a rescindir contratos com a empresa e seus clientes, bem como as diretivas da ordem que buscam limitar o acesso da empresa a funcionários e edifícios federais.

A audiência de Jenner & Block se desenrolou minutos depois que um juiz diferente no mesmo tribunal ouviu um pedido semelhante do escritório de advocacia Wilmerhale, que também foi alvo de Trump em uma ordem executiva emitida nesta semana.

Nessa audiência, o juiz distrital dos EUA, Richard Leon, disse que estava “inclinado” a bloquear temporariamente partes da ordem executiva de Trump visando a empresa, dizendo que tinha preocupações sobre como a ordem poderia relaxar o trabalho jurídico da empresa.

Em suas ordens executivas, Trump também disse que estava mirando em Jenner & Block e Wilmerhale por causa de seu trabalho em causas políticas com as quais discordou e por causa de seus laços com a investigação Mueller, como ambas as empresas anteriormente ou atualmente empregavam veteranos dessa investigação.

Leon, nomeado do ex -presidente George W. Bush, expressou preocupação em vários pontos sobre como a ordem do presidente poderia fazer com que alguns clientes fossem para outro lugar para representação legal se tivessem preocupações com a eficácia dos advogados de Wilmerhale.

A Ordem de Trump instrui as agências federais a suspender as autorizações de segurança e o acesso a edifícios federais de advogados para o escritório de advocacia e reduzir as pessoas da empresa. Além disso, instrui as agências a revisar quaisquer contratos que possam ter com a empresa e fazer esforços para encerrá -los.

“Essa incerteza não teria um efeito assustador?” Leon perguntou ao advogado do Departamento de Justiça Richard Lawson em um ponto, acrescentando que a ordem era “como uma espada de Damocles pendurada na cabeça (da empresa)”.

Leon parecia particularmente preocupado com uma seção da ordem executiva que impediu a empresa de entrar em prédios do governo.

“Este é um prédio do governo. A Suprema Corte é um edifício do governo”, apontou Leon.

Quando Lawson disse que não podia falar se os possíveis clientes de Wilmerhale se preocupariam se seus advogados poderiam entrar em tribunais, o juiz parecia incrédulo.

“Você já praticou direito? Você teve clientes?” ele perguntou. “Então use seu senso comum.”

No início deste mês, um terceiro juiz no tribunal emitiu uma ordem bloqueando temporariamente outra ordem executiva de Trump que foi depois do escritório de advocacia Perkins Coie.

No tribunal na sexta -feira, Clement disse a Leon que esses três casos “são alguns dos casos mais importantes para a Primeira Emenda e para o Estado de Direito”, acrescentando mais tarde que a exceção de certos escritórios de advocacia “não é a tradição em nosso país”.

“Se os advogados estão olhando por cima do ombro para decidir se devem tomar o caso ou se o fazem, decidindo ‘como argumento isso? Eu ando com cascas de ovos … ou defendo meu cliente zelosamente?'”, Disse Clement.

Esta história está quebrando e será atualizada.