O juiz quase trouxe às lágrimas durante Caim Velasquez sentença: ‘Este é um caso trágico’

O juiz Arthur Bocanegra quase foi levado às lágrimas ao emitir uma sentença de cinco anos de prisão ao ex-campeão dos pesos pesados ​​UFC Cain Velasquez em um tribunal do condado de Santa Clara na segunda-feira.

Segundo vários relatos, o juiz foi sufocado abordando Velasquez no tribunal depois que ele não contestou a tentativa de assassinato e outras acusações relacionadas à sua prisão em 2022, depois de fazer uma perseguição de 11 quilômetros de alta velocidade perseguindo um veículo que contém Harry Goularte, um homem acusado de moldar o filho do filho de um dia em um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia,

Velasquez disparou várias rodadas de uma pistola calibre .40 durante a perseguição do carro, mas acabou atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, que sofreu lesões não ameaçadoras de vida.

Enquanto os promotores pediram uma sentença de 30 anos para prisão perpétua, Bocanegra discordou veementemente e declarou que “a punição ocorre de várias maneiras, e uma das piores é forçar um pai a não estar presente na vida de seu filho”.

O juiz avaliou vários fatores ao decidir sobre a sentença e, enquanto Velasquez era o agressor no caso de tentativa de assassinato, ele também considerou sua família como vítimas devido ao envolvimento de seu filho nas alegações de abuso sexual de crianças.

Bocanegra também observou durante a sentença que Velasquez não tinha antecedentes criminais e desde então expressou remorso por suas ações naquele dia fatídico em fevereiro de 2022.

“Este é um caso trágico”, disse Bocanegra no tribunal, por KRON4. “Velasquez não é um perigo para a segurança pública.

“Este caso é único e, diferentemente de qualquer outro caso, este Tribunal presidiu. Os fatores atenuantes superam os fatores agravantes”.

Velasquez passou inicialmente oito meses atrás das grades após sua prisão com um juiz separado negando sua fiança em inúmeras ocasiões.

Na verdade, foi Bocanegra quem acabou concedendo a Velasquez sua libertação sob fiança, juntamente com as condições de prisão domiciliar com o lutador usando um monitor de tornozelo e restrições sobre trabalho e viagem.

Como resultado do tempo anterior gasto na prisão, juntamente com a prisão domiciliar, Velasquez recebe crédito por 1.283 dias em direção à sua sentença, o que significa que ele provavelmente passará menos de dois anos de prisão.

Velasquez foi autorizado a passar um momento com sua família após a sentença, mas depois foi preso sob custódia.