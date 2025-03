O juiz Rips do JOJ por tentar removê -la do caso que desafia a ordem executiva de Trump no escritório de advocacia

CNN

–



Um juiz federal rejeitou acentuadamente um pedido do governo Trump que ela se recusou de um caso contestando uma ordem executiva visando o escritório de advocacia amarrado pelo democrata Perkins Coie, acusando o Departamento de Justiça de atacar o Mensageiro, porque isso não pôde atacar a mensagem.

“Quando o Departamento de Justiça dos EUA se envolve nessa estratégia retórica do ataque ad hominem, as apostas se tornam muito maiores do que apenas a reputação do juiz federal direcionado”, escreveu o juiz distrital Beryl Howell na quarta -feira.

“Essa estratégia foi projetada para impugnar a integridade do sistema judicial federal e culpar qualquer perda pelo tomador de decisão, em vez de falácias nos argumentos legais substantivos apresentados”, acrescentou.

Em seu pedido de desqualificação, o Departamento de Justiça fez uma variedade de acusações sobre a conduta de Howell em outros casos, bem como comentários que ela fez em uma audiência recente no caso do escritório de advocacia, que o governo alegou ser um viés contra o presidente Donald Trump.

A defesa de Howell sobre o papel do judiciário surge quando Trump e seus aliados foram além de apenas criticar as decisões contra suas políticas ao perseguir os próprios juízes. Eles pediram o impeachment de vários juízes, incluindo o colega de Howell no tribunal federal da DC, o juiz-chefe James Boasberg, que está supervisionando um caso de deportação de alto risco. Trump em um post de mídia social no início deste mês chamou Boasberg de “Lunatic radical esquerdo, um causador de problemas e agitador”. A retórica levou o juiz John Roberts a emitir uma extraordinária repreensão das chamadas de impeachment.

Howell e Boasberg foram nomeados pelo presidente Barack Obama.

A nova opinião de Howell respondeu a cada uma dessas alegações, mas não antes de fazer um ponto maior sobre a lógica do departamento de por que ela deveria se afastar do caso.

Embora não seja surpreendente que Howell tenha rejeitado o pedido de que ela se afastasse, pois esses movimentos raramente tenham sucesso, ela usou notavelmente sua opinião para avaliar os ataques maiores ao judiciário, à medida que navega a dezenas de desafios legais trazidos contra políticas de Trump.

Howell apontou para a linha de abertura da moção de desqualificação do DOJ, na qual o departamento expressou “a necessidade de reduzir as invasões inadequadas contínuas do poder executivo do presidente Trump que se desenrola em todo o país”.

“Essa linha, que soa como um ponto de discussão de um membro do Congresso, e não de um resumo legal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não tem citação a nenhuma autoridade legal pela simples razão pela qual a noção expressa reflete uma grave compreensão de nossa ordem constitucional”, escreveu o juiz.

“Adjudicar se um exercício de poder executivo é legal, ou não, é realmente o trabalho dos tribunais federais, e não do Presidente ou do Departamento de Justiça”, escreveu Howell, acrescentando: “Embora seja esperada e vigorosa e rigorosa de defesa executiva e útil para os tribunais na resolução de problemas legais”.

Ret. O juiz Breyer apoia a repreensão do juiz Robert de Trump Ret. O juiz Breyer apoia a repreensão do juiz Robert de Trump 08:11



A opinião de Howell que rejeita o pedido de desqualificação provocou emissão com a “denegração geral dos méritos de todos os processos” do Departamento de Justiça, apresentada contra a agenda de Trump, enquanto observava que os tribunais alertaram que as moções para desqualificação não devem ser tomadas de ânimo leve.

“Essa preocupação maior sobre o dano geral ao Estado de Direito e ao sistema judicial federal do impulso incansável do processo de tomada de decisão de juízes federais individuais levou o juiz John G. Roberts Jr., a criticar ‘se arrependerem[e] … Tentativas ‘por “[p]Funcionários da UBLIC … intimidar os juízes ‘, incluindo’ sugerindo preconceitos políticos nas decisões adversas do juiz sem uma base credível para tais alegações ‘”, escreveu ela.