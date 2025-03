O júnior Dorival deixou de ser o treinador da equipe brasileira

Ponto final. O júnior do Dorival deixou de ser o treinador do Seleção do Brasilisso vem de perder 4-1 ante Argentinano monumental de Buenos Aires, até a data nº 14 do Qualificadores da América do Sul. O Verdeamarela sofreu uma surra histórica e o DT pagou as consequências rapidamente.

O Dorival Junior deixou de ser o técnico da equipe brasileira. AP

Nesta sexta -feira, a Confederação Brasileira de Futebol tomou a decisão de rejeitar o júnior do Dorival da seleção de seu país. E ele tornou oficial, já com uma decisão tomada há alguns dias, após a queda dura da terça -feira passada como visitante.

O Brasil é o quarto entre as 10 equipes das eliminatórias na região, com 21 pontos, apenas da Argentina, o único sul -americano que já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, a ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. La Verdeamarela acumula seis vitórias, três empates e cinco derrotas nos 14 dias.

A derrota foi lapidária e A imprensa brasileira foi muito difícil Com os selecionados, com críticas ao DT e Vinicius Jr., figura do Real Madrid e sua seleção.

Hora de encontrar o sucessor no Brasil

Agora, qual será o substituto do Dorival Júnior? Faltam quatro datas para o final da classificação e a intenção dos líderes brasileiros, é contratar outro técnico, enfrentar a linha decisiva e continuar o caminho na Copa do Mundo no próximo ano.

O primeiro ponto a substituí -lo foi Carlo Ancelotti, que também soou há um ano, quando Fernando Diniz foi demitido, coincidentemente depois de cair no Albiceleste. Mas o italiano, atual treinador do Real Madrid, Ele abaixou o polegar para o Greenamarela Porque o vínculo com o Casablanca selou até o final desta temporada.

Antes da recusa de Ancelotti, o candidato emerge é Jorge Jesús, treinador português da Copa Libertadores com Flamengo e está atualmente no al-Hilal da Arábia Saudita, onde ele dirigiu Neymar.

O DT de 70 anos estaria empolgado com a possibilidade de cuidar do seu país selecionado. A única condição é a participação da equipe árabe na Copa do Mundo do Clube, o que faria com que o treinador atrasasse sua chegada e não estivesse presente na data dupla de junho, onde o Brasil já poderia selar sua classificação para a Copa do Mundo.