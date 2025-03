O legislador do Partido Republicano registrar uma resolução de censura contra Crockett sobre os comentários de Abbott

CNN

–



O deputado republicano Randy Weber está planejando introduzir uma resolução ao deputado Jasmine Crockett sobre comentários recentes que a congressista democrata fez sobre o governador do Texas, Greg Abbott, de acordo com um rascunho da resolução compartilhada com a CNN.

Weber está buscando o castigo em resposta a Crockett, referindo -se a Abbott, que usa uma cadeira de rodas, como “rodas quentes do governador” e uma “bagunça quente” em um evento de campanha de direitos humanos em Los Angeles no fim de semana.

Em um comunicado sobre X, Crockett disse que seus comentários não estavam em referência ao uso de uma cadeira de rodas de Abbott

“Eu não estava pensando na condição do governador – eu estava pensando nos aviões, trens e automóveis que ele costumava transferir os migrantes para comunidades lideradas por prefeitos negros, deliberadamente alimentando tensão e medo entre os mais vulneráveis”, postou Crockett.

“Literalmente, a próxima linha que eu disse foi que ele era uma ‘bagunça quente’, referenciando suas terríveis políticas. Em nenhum momento eu mencionei ou aludi à sua condição”, acrescentou.

Abbott ficou parcialmente paralisado depois que uma árvore caiu sobre ele enquanto ele estava correndo aos 26 anos.

A CNN procurou Abbott e o escritório do presidente da Câmara, Mike Johnson, para comentar.

A questão permanece se Weber forçará a liderança do Partido Republicano a considerar a resolução rapidamente, tornando -a privilegiada. Espera -se que Weber apresente a medida na quarta -feira e tomará uma decisão sobre se deve ou não torná -la privilegiada depois de apresentá -la, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

A censura um membro do Congresso, uma condenação formal, uma vez considerada rara na câmara da Câmara, tornou -se um mecanismo que ambas as partes utilizaram com mais regularidade.

Seria a segunda vez deste mês que os republicanos se mudaram para censurar um democrata, após os esforços para punir o deputado democrata do Texas, Al Green, por interromper o discurso do presidente Donald Trump a uma sessão conjunta do Congresso. Dez democratas se juntaram aos republicanos da Câmara para repreender formalmente Green por protestar pelo discurso.