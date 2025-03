O México é ressuscitado, com um lobo na quadra e um velho lobo no setor bancário

Raúl Jiménez marcou os dois gols que o México derrotou na final da Liga das Nações da Concacaf para o Panamá.

LOS ANGELES – Finalmente, o México beija a Liga das Nações da Copa da CONCACAF. Ele faz isso com duas duplas de Raúl Jiménez: um par contra o Canadá e outro par contra o Panamá.

Sim, o lobo assumiu o rebanho tricolor. E o título, com todo o decoro e indeciso de estar na área de Conkakafkian,, sem dúvida, abre uma trégua para ceticismo e suspeita dos fãs mexicanos.

Raúl Jiménez marcou os dois gols que o México derrotou na final da Liga das Nações da Concacaf para o Panamá. Imagens Omar Vega/Getty

2-1, o epitáfio cruel dos canais. Dois erros específicos. Um descendente do goleiro Cuti Romero para o cabeçalho de Raul e uma mão de José Córdoba para 89, sentence as ilusões de um Panamá cheio de esperança, mas incapaz de assinar a glória nas páginas da área.

E o que está por vir agora? Javier Aguirre está ciente. É necessário trabalhar em vários aspectos. As vitórias contra o Canadá e o Panamá, elevam o troféu, tudo, permitem que seu projeto reoriem a bússola.

Como o basco sabe que a pressão não desaparece, pelo contrário, aumenta, porque esse troféu acaba reciclando, inevitavelmente, as ilusões dos fãs mexicanos de quatro anos.

E o basco é um cúmplice dessas expectativas quando enfatiza seu mantra de que “a Copa do Mundo está em casa”.

Outra exposição de futebol do México sem embelezamento e sem incêndios pirotécnicos, mas com o resultado desejado de vitória, músculo, inteligência, determinação e ordem. Não há precioso, mas, sem dúvida, há valores perdidos nos últimos anos: intensidade, devoção, comprometimento e devoção.

E Aguirre sabe disso. Esses ingredientes podem alcançar os desafios imediatos da Copa de Ouro e as partidas amigáveis, mas entre o ponto de desempenho atual e o que é necessário e aplicável para uma Copa do Mundo, ainda há um longo caminho.

And among the generous emotional rescue of the Mexican National Team, there are a number of circumstances that are surely quoting in the hopes of the Basque himself: the impeccable and implacable moment of Raúl Jiménez, and having an infatigable solidarity of types such as Edson Álvarez and the Alvarado Piojo, just a few points above what marks the rest of the players, such as the sacrifice of Santi Giménez, and that in the background A defensiva deve ser melhor consolidada por todo o filtro com César Montes e Johan Vásquez.

Luis Romo continua em dívida e acabou arrastando César Huerta, impedindo -lhe as áreas em que o jogador do Anderlecht pode pisar no desenvolvimento de futebol com seus privilégios ofensivos.

Portanto, no final, Javier Aguirre não pode tirar a visão do que tem sido sua promessa: chegar com uma seleção competitiva à Copa do Mundo e evitar, sem cair em exitismos extremos ou derrotismos extremos, pois geralmente causam essas possíveis respirações, como vencer a Liga das Nações.

E quanto a Raúl Jiménez? Uma história extraordinária. O cara viu o rosto da morte alguns segundos e hoje está de volta, no desfile da glória. Um exemplo poderoso para o resto do esquadrão.