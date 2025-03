O problema maior descoberto pelo escândalo de sinal

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





Depois da Casa Branca, argumentou, repetidamente, que não havia informações classificadas no bate-papo de grupo nacional agora infame, o Atlantic publicou.

Os repórteres da CNN anotaram todo o bate-papo, que incluía a descrição de Hegseth dos F-18s e drones que se preparavam para atacar alvos, em que qualquer pessoa que ouvia saberia que ocorreria no Iêmen, uma vez que o nome do bate-papo incluía a palavra “houthi”.

A Casa Branca e o secretário de Defesa Pete Hegseth continuaram argumentando, mesmo após a liberação do bate -papo, que as informações não foram classificadas, mas apenas sensíveis.

Vários especialistas informaram sobre a CNN na quarta -feira que as pessoas não deveriam ser desviadas se as informações foram ou não classificadas.

O que está abaixo são as avaliações de:

O general Brigadeiro aposentado, Mark Kimmitt, que durante sua carreira militar trabalhou como vice-diretor de estratégia e planos para o Comando Central dos EUA, e depois trabalhou no Departamento de Estado como secretário de Estado Assistente de Assuntos Políticos-Militares durante o governo George W. Bush

e Beth Sanner, analista de segurança nacional da CNN que foi vice -diretor de inteligência nacional para integração da missão durante partes das primeiras administrações de Trump e Joe Biden.

Kimmitt e Sanner apareceram na CNN na quarta -feira, e eu segui posteriormente com Sanner por telefone.

A CNN relatou que as fontes dentro do Pentágono acreditam que as informações compartilhadas por Hegseth, que detalhavam quando, no minuto, os combatentes e os drones dos EUA atacavam alvos houthi, estava claramente classificado.

Se foi tecnicamente classificado, está além de ponto, de acordo com Kimmitt.

“Acho que todo mundo está perdendo a questão relevante”, disse ele, observando que Hegseth tem autoridade para desclassificar as informações do Pentágono.

“Se ele diz que não é classificado, não é classificado”, disse Kimmit. Mas “a pergunta fundamental que devemos fazer é: ‘Deveria ter sido classificada?’ E a resposta, é claro, é sim. ”

“Acho que estamos assistindo muito bob e tecendo, em vez de apenas simplificar”, disse Sanner, que acrescentou que a regra é que qualquer coisa que não deve ser colocada em um email não classificada deve ser tratada como material classificado.

“Outra maneira realmente fácil de olhar para isso é: ‘Se eu estiver sentado em Moscou ou Pequim, ficaria feliz em obter essas informações e pensar que consegui algo realmente interessante?'”, Ela disse. Obviamente sim.

Primeiro, as partes militares do que foi compartilhado claramente não deveriam ter sido compartilhadas.

“Se houver aviões, treina automóveis, qualquer que seja, em direção a um ataque, é classificado”, disse Sanner.

E se Hegseth quiser desclassificar algo, há um processo de documentação que deve ser seguido, disse ela.

Sanner disse que a existência simples do bate -papo em grupo no Signal provavelmente não violou nenhum protocolo, mas quando Vance e Hegseth entraram em um debate, esse é o tipo de informação em que os inimigos estariam particularmente interessados.

“Eles aprenderam muito sobre como a formulação de políticas está sendo feita no governo dos EUA e, de fato, como isso não está sendo feito”, disse ela.

“O presidente tomou a decisão de ir à guerra, mas claramente isso foi sem deliberações completas, e isso é algo que devemos entender”, disse ela.

Vance levantou preocupações sobre a greve no bate -papo do grupo, mas não há evidências de que essas preocupações foram transmitidas ao presidente.

Qual é a diferença entre um plano de guerra e um plano de ataque?



A Casa Branca e Hegseth argumentaram que o que Hegseth compartilhou no bate -papo não era, tecnicamente falando, um “plano de guerra”, embora incluísse alguns detalhes sobre o tempo, metas e método de ataque.

Questionado se isso era uma distinção semântica entre um plano de guerra e um plano de ataque, Kimmitt disse que não.

“Há uma distinção com uma diferença”, argumentou.

“Os planos de guerra são planos preparatórios que vêm em detalhes excruciantes que estão prontos para conduzir uma operação no futuro. São planos. Eles não são operações”, disse ele.

Quando algo se torna operacional, como o ataque do Iêmen, pode se tornar ainda mais sensível do que um plano de guerra.

“Os planos de guerra são provavelmente menos sensíveis porque são de natureza especulativa. Os planos de operações, que vimos lançados como parte desses textos, são claramente menos especulativos, mais ativos e colocam mais soldados e marinheiros e aviadores em risco”.

Mas quando Kimmitt foi questionado sobre o argumento apresentado pelos membros democratas do Congresso de que esse bate -papo de sinal colocou ativamente os membros do serviço dos EUA em perigo, ele disse que é provavelmente uma visão “um tanto inflamatória”. O sinal é um aplicativo relativamente seguro, e a operação foi de fato bem -sucedida, disse ele.

“Eu vim em um exército que perdoou um pouco os erros que foram cometidos sem querer e não criaram nenhum dano”, disse ele.

Possui e siga em frente



A Casa Branca e a Hegseth se esforçaram muito para argumentar que não havia material classificado no bate -papo de sinal. Kimmitt argumentou que isso está piorando o problema.

“O encobrimento, ou o empurrando de volta nisso, acho que provavelmente é algo que não mostra muita maturidade, e as pessoas devem pensar muito nisso. Apenas admita o aparafusamento. Conserte. Não faça isso de novo”, disse ele.

A atitude mais descuidada de usar um aplicativo como sinal para esses tipos de deliberações precisa mudar, disse Sanner.

O enviado do Oriente Médio Steve Witkoff e o diretor de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard estavam em países estrangeiros durante partes do bate -papo em grupo, e Sanner disse que o governo precisa apertar as coisas enquanto lida com países como Rússia, China e Irã.

O aplicativo pode ser criptografado, mas o telefone está sendo usado – e não sabemos se esses telefones pessoais ou governamentais podem ser comprometidos, principalmente em um país estrangeiro.

A questão não deve ser partidária, disse Sanner, mas uma oportunidade de mudança.

“Temos que entender que toda a politização dessa questão está dificultando a coisa certa, que é consertar suas comunidades para que nossos adversários não possam saber o que estamos fazendo e como estamos fazendo isso”, disse ela.