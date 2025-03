‘O próximo passo de Correctell Beckham da Ilha Love Island é para a tela grande

Reproduza o conteúdo do vídeo



Cordell Beckham – Um dos vencedores da 6ª temporada de “Love Island EUA”- está levando sua fama recém-descoberta de Love on the Beach para cobrar-se pela tela grande … e ele abre os nomes de cuja lista de elenco ele quer ser !!!

O TMZ Cabout Up Up Up Cosmopolitan Cover Model saindo da aula de atuação de Hollywood, e ele nos dá o resumo do que está acordado, deixando com sucesso a vila com amor … e ele nos revela.



O ex-Islander tags USA mergulhando no mundo da atuação, tendo aulas para audições. Ele hoje corava em nos mostrar o caderno que ele traz para a aula que pertence a Boo e companheiro de vinícola Página de Serena Para apoio.

ObjO irmão também nos revela que a lenda interina Marlon Wayans tem que ser dele. 1 Escolha para compartilhar a tela grande com – junto com Denzel WashingtonPendência, Adam Sandler dando Keke Palmer – e que ele lamenta não marcar Wayans no tempo de volta que eles conheceram, ele quer ser um filme com ele, então agarra a optornidade para dizer diretamente a Wayans … assista ao clipe !!!

Ele até recebeu comentários é ser um Wayans parecido e compartilhado conosco de quando ele se vestiu como seu ídolo no último Halloween.

