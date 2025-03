O que a MX League fez para eliminar a multipropiedade?

O futebol mexicano tentou acabar com a multipropiedade, mas as mesmas equipes não aplicaram a regra

O MultiPropiedad No futebol mexicano foi a razão pela qual a FIFA argumentou para sair de Copa do Mundo do Clube um León.

Apesar das tentativas de acabar com a multiplidade no Liga MXfoi normalizado e navegado com “legitimidade”, embora tenha havido tentativas de desaparecer, no final continua sendo um problema que se alonga por diferentes causas.

Em 2012, com a reestruturação que eles deram ao futebol mexicano, nomeando o torneio local como Liga MXum dos principais objetivos era eliminar o MultiPropiedad; No entanto, a falta de investidores desapareceu gradualmente o objetivo.

O futebol mexicano tentou acabar com a multipropiedade, mas as mesmas equipes não aplicaram a regra. Imag7

Enrique Borja, que conhece em detalhes o processo para encerrar os proprietários de várias equipes, em sua passagem como jogador, treinador e gerente diz:

“Desde que eu era gerente, eu disse que o aspecto econômico precisa acompanhar os esportes, se não houver apoio econômico, é muito difícil para você MultiPropiedad”, Comentou em uma entrevista com ESPN.

Ricardo Peláez, analista da ESPN E quem conhece o assunto após seu passado como jogador e gerente, disse que hoje o MultiPropiedad Uma fatura importante passou por não resolver o problema.

“Lembro -me de que, no tempo de Enrique Bonilla ou Decio de María, foi estabelecido que havia um prazo para deixar de existir no MultiPropiedad E não foi assim, pois também se falou muito em reduzir o número de estrangeiros, um por temporada e não foi assim; São decisões que foram tomadas e não exercidas e hoje estamos vivendo as consequências do MultiPropiedadPeláez disse.

Quem fez parte da multiplicação?

Antes do caso de Grupo Pachuca Com León e os próprios tuzos como clubes de “irmãos” no Liga MXHouve outros grupos que também geraram alguma controvérsia.

“Na época, eu tinha que viver como jogador de futebol com o Necaxa e com a América sendo de propriedade da Televisa e da Televisa finalmente cumprida, vendida a San Luis, vendida a Necaxa e ficou apenas com a América”, lembrou Peláez.

“Mas então outros vieram como Grupo PachucaAssim, Grupo orlegiTV Azteca, em suma; A verdade é que não foi resolvida e agora as consequências em um Copa do Mundo do Clube onde Pachuca y León Eles venceram a sua posição ”, acrescentou.

No início deste milênio, o Grupo Televisa passou a ter até quatro equipes de “irmãos”: America, Necaxa, Atlante e San Luis, sendo os dois os dois que eram principalmente brancos de críticas.

Então apareceu Grupo orlegi Como proprietário de Santos e Atlas. Esse grupo não permaneceu inalterado, especialmente quando o estágio do Royan Bicampeonato chegou onde os Warriors acabaram reforçando seu “irmão”.

Julio Furbch, Brian Lozano, Hugo Nervo e José Abella foram alguns dos jogadores que passaram de Santos para o Atlas e que foram fundamentais na obtenção dos dois campeonatos.

Grupo quente e TV asteca também são grupos que aumentam o MultiPropiedad com Tijuana e Querétaro por Hot; Enquanto a televisão possui Mazatlan e Puebla.

Embora anteriormente TV Azteca possuía Monarcas Morelia, Puebla e Atlas, até 2013, quando eles decidiram vendê -lo para Grupo Orgle, apenas no ano, o que estava tentando remover o MultiPropiedad.