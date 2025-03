O que se segue para a seleção nacional mexicana após a Liga das Nações?

Muitos amistosos em diferentes partes do mundo para uma das seleções de anfitriões da Copa do Mundo de 2026

Para o Seleção nacional mexicana Ele tem apenas um torneio oficial antes do 2026 Copa do Mundo, Depois do Nações da liga do CONCACAF. A equipe de Javier El Vasco Aguirre Você tem que enfrentar o Copo de ouro No verão e no resto do calendário, são jogos amigáveis, que servirão de preparação para a Copa do Mundo.

Sendo classificado para 2026 Copa do Mundo, Porque é um dos quartéis da sede, o Basco Aguirre Ele pediu para procurar rivais de alto nível para jogos amigáveis.

Antes do Copo de ouroAssim, México vai jogar dois jogos amigáveis ​​contra o representante de suíço y Türkiyeque estão procurando um lugar no 2026 Copa do Mundo. Em julho, a equipe mexicana jogará o Copo de ouro que servirá para ver pela última vez, em um torneio oficial, os jogadores lutando por irem com o Basco Aguirre para a Copa do Mundo.

Javier Vasco Aguirre busca bons rivais para os amistosos do México para a Copa do Mundo 2026. Kevork Djansezian/Getty Images

No que os rivais asiáticos, o México jogará em setembro?

O México está olhando para um jogo contra o Japão, que já passou para a Copa do Mundo, e contra outro rival asiático, que poderia ser a Coréia ou o Irã, ainda não está definido, pois tudo depende dos resultados do laço asiático. Os dois jogos serão disputados nos Estados Unidos.

O treinador da seleção do Japão, Hajime Moriyasu, reconheceu que espera enfrentar o México em setembro.

Onde a equipe mexicana jogará em outubro?

O México concordou em dois jogos contra as equipes da Conmebol. Um dos jogos será disputado nos Estados Unidos e outro no México, um dos estados que já levantou a mão para esse jogo é Jalisco, que é sede em Guadalajara para a Copa do Mundo de 2026.

O México terá jogos amigáveis ​​na Europa?

Em novembro, o México planeja viajar para a Europa, para jogar partidas amigáveis, mas o itinerário pode ter outro curso.

Como as equipes européias estarão jogando o empate na Copa do Mundo de 2026, para o primeiro jogo República Tcheca, Macedônia del Norte, Letônia, Lituânia, Israel e San Marino, estará disponível, mas para o segundo compromisso que eu só poderia enfrentar o Cazaquistão e as Ilhas Faroe.

Devido a esse cenário, a equipe mexicana não descarta um rival africano para fechar a atividade em 2025, um ano da Copa do Mundo de 2026.