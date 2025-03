O Real Madrid remonta a Leganés com Mbappé como protagonista

Com dois gols de Mbappé e outro de Bellingham, o Real Madrid traçou 3-2 até Leganés até amarrar Barcelona (63 pts).

Dois objetivos Kylian Mbappé, Com uma penalidade suave ao panenka e um grande golpe em uma bola parada, eles promoveram, junto com um pouco de Jude Bellinghamum retorno vital (2-3) do Real Madrid, Isso deixa o pulso da Laliga EA Sports na mão Barcelonadepois de um castigo difícil para um Leganés Isso acariciou o prêmio e deixou irritante com as principais decisões arbitrais.

A atitude é um fator transcendental no futebol. Ainda mais após um intervalo para correspondências de seleções no confronto de uma equipe que perdeu todo o seu modelo contra outro que teve duas semanas para prepará -lo. Fatores que fortalecem a grande distância da qualidade. Aumentou com rotações e agravado pela falta de compromisso defensivo no Real Madrid, que o levou a fazer um esforço extra que Carlo Ancelotti não contava.

Kylian Mbappe alcançou 33 gols na temporada, acrescentando todas as competições. Diego Souto/Getty Images

Ele deu o sentimento no primeiro ato de que, para o time de Madrid, era uma data para passar por um calendário cheio de compromissos. E caiu no erro de conceder menos importância aos Leganés do que aos próximos rivais. Sem nada a perder e com uma necessidade premente de adicionar para não afundar, Borja Jiménez projetou um plano. Com ousado dentro da cautela lógica de jogar em Santiago Bernabéu. Apostando em velocidade com Compartilhar e Diego para surpreender a reação.

Ele foi o primeiro a notificar uma chegada, o sucesso de Neyou da frente na primeira tourada de Camavinga na construção. A responsabilidade dele era a âncora e o Real Madrid era pura inconsistência desejando a figura de Tchoauméni, no banco com indiscutível como fede Valverde, Vinícius o Rodrygo.

Às vezes, parecia que Ancelotti não precisaria deles quando sua equipe começou a conquistar ataques com alguma continuidade. Com Lucas Vázquez Luta instalada, Bellingham machucando e chegando da segunda linha com perigo. Sergio González Ele trouxe bolas o mais possível, salvando gols do chão. Eles perdoaram Brahim e Modric, Dmitritic olhou para baixo diante do tiro cruzado de Mbappé, que também tocou o posto segundos depois com um stub.

O objetivo foi mastigado no ambiente quando o colegial González Fuertes entendeu como uma penalidade um toque de Óscar sobre Güler atrás, depois de uma ação brilhante de Bellingham. Mbappé não perdoou a oportunidade de lançar, exibindo calma com um lançamento no Panenka. Soft, pelo centro da rede.

O que ninguém esperava foi o colapso do Madrid após a recompensa do gol. Os Leganés levaram segundos para amarrar, desenhando ouro de um erro de posição de Fran García qEle foi viciado ao permitir a posição de Diego Garcia Para terminar com prazer. A ação rápida nasceu de Rose of Rosier e um leilão anterior de Oscar anterior.

Foi a primeira demonstração de falta de intensidade defensiva adequada. A segunda, depois de uma estranha decisão em Brahim, terminando foi uma jogada do pênalti, novamente condicionado pelo trabalho defensivo de Sergio, quando o buraco que Lucas deixou na ala direita aproveitou Raba. Eles subtraíram quatro minutos para descansar quando um assalto de Juan Cruz A Brahim, no qual solicitou uma falta impotente, encontrou a marca livre da marca de Oscar para comparecer sem nenhuma oposição.

jogar 1:23 Bellingham apareceu e marcou o empate por 2-2 contra o Leganés Após várias tentativas do Real Madrid, Jude Bellingham carimbou por 2-2 contra o Leganés.

Um exercício de resistência dos Leganés começou com muitos minutos à frente. O Real Madrid jogou a liga. Um obstáculo a colocaria em Barcelona em uma bandeja, depois de um novo idiota do Atlético de Madri horas antes. Ele teve que apertar para voltar e não esperou o segundo ato. A falta de Güler, macia e uma ocasião dupla de Mbappé foram os avisos do que viria na retomada.

Em 47 anos, o duelo de Bellingham já correspondeu, em um prêmio merecido por sua insistência. Depois de um tiro ajustado ao poste, ele levou com seu dmitrovic trecho, após a rejeição de Brahim que ele levou sob palitos, após o golpe na trave. Havia Jude em andar de empate e dar lugar a um novo jogo.

Com um erro repetido, a demissão defensiva do Real Madrid, instalada no campo oposto, lenta na replicação. Mais uma vez, Leganés surpreendeu com a reação, com Raba dirigindo para dentro e Diego aproveitando o espaço entre Asencio e Bellingham para ficar contra Lunin, perdoando a mão na mão condicionada pela mão esquerda de Jude no ombro esquerdo quando ele ia definir.

jogar 1:10 Bela MBAppé gol de quebrar o empate Kylian Mbappé aparece com um ótimo objetivo para quebrar o empate contra o Leganés.

Os Leganés não tinham forças para se defender. A Fortune foi aliada ao tiro ao posto de Brahim e lamentou a injustiça do terceiro gol. Já com as primeiras espadas no campo a terminar a tarefa. De uma falta não existente de Tapia, que foi jogada antes da carreira de Rodrygo, e roubou a bola de maneira limpa. O Collegiate indicou infração e também cartão amarelo. Um erro que aumentou sua importância quando o saque curto foi atingido por MBAppé com um toque de direita imparável.

Mas a equipe no sul de Madri apareceu até o fim. Já por trás do placar foi jogado pelo empate e fez com que o Real Madrid acabasse pedindo o tempo em uma adição há muito tempo. Munir fez o empate, cruzou depois de vencer o jogo para Rüdiger, e Asencio tocou um pênalti no último suspiro que teria sido decisivo. Ancelotti’s Walk on the Wire em Laliga.