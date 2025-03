O secretário de transporte de Trump está priorizando os fundos com base nas taxas de nascimento e casamento, e os estados vermelhos podem se beneficiar

CNN

–



Em um segmento da Fox News no ano passado sobre a taxa de natalidade em declínio dos Estados Unidos, o ex -congressista Sean Duffy brincou sobre como ele “perderia a conta” de seus nove filhos e instou os espectadores a seguirem sua liderança em ter mais filhos.

“Se você olhar para o que é bom para o país e a sociedade, é reproduzir, ter filhos”, declarou Duffy. “Isso mostra que você é saudável, é forte e é patriótico.”

Agora, em sua nova posição no gabinete do presidente Donald Trump, Duffy está escrevendo essa filosofia em uma área improvável da política federal: financiamento de transporte.

No dia seguinte ao cargo de secretário de transporte, Duffy emitiu um memorando de quatro páginas para alinhar os subsídios do departamento com o que ele descreveu como “sólidos princípios econômicos”. Uma de suas novas diretrizes: o departamento deve dar uma “preferência a comunidades com taxas de casamento e natalidade mais altas que a média nacional” em programas e financiamento.

Esse movimento pode acabar beneficiando desproporcionalmente as áreas pró-Trump, de acordo com uma análise da CNN dos dados do censo e da saúde e de outras pesquisas que marcam as grandes variações nas taxas de nascimento e casamento nos EUA.

A ordem de Duffy – que foi prenunciada por seus avisos públicos de que uma taxa de natalidade em queda é uma “crise” para o país – ecoa a retórica empurrada por ativistas conservadores e aliados de Trump, como Elon Musk e vice -presidente JD Vance, que há muito levantaram o alarme sobre o declínio do número de nascimentos e casamentos.

A política de transporte levaria a novos vencedores e perdedores: metrôs de rápido crescimento no Texas e estados ocidentais que abrigam muitos jovens adultos parecem prontos para receber mais financiamento, enquanto cidades universitárias com menos pessoas se casando e ter filhos podem ficar aquém.

“Fazer bebês não tem nada a ver com fazer estradas”, disse Justin Elicker, prefeito democrata de New Haven, Connecticut, que tem entre as taxas mais baixas de nascimento e casamento de cidades de tamanho médio a grande nos EUA. “Isso parece claramente projetado para priorizar o financiamento para os estados vermelhos”.

Duffy, ex -congressista e estrela da TV, defendeu a política como uma estratégia de investimento razoável, numa época em que o financiamento do departamento pode enfrentar cortes significativos sob propostas de orçamento do Partido Republicano.

“Quando as comunidades têm filhos e famílias, é aí que você vê crescimento”, disse Duffy a repórteres no mês passado. “Queremos investir em crescimento, e é apenas um fator que consideraremos enquanto olhamos para onde colocamos nosso dinheiro”.

A política parece ser sem precedentes, disseram especialistas. Em 25 anos trabalhando em planejamento e demografia de transporte, “nunca vi nada assim”, disse Beth Jarosz, diretora sênior do programa do Population Reference Bureau, uma organização sem fins lucrativos que analisa tendências demográficas dos EUA. Mas ela observou que “há muito mais orientação necessária antes que isso possa realmente ser implementado”.

Não está claro, por exemplo, se as autoridades federais examinariam as taxas em nível estadual na divisão de fundos, ou o faziam no nível de condados ou cidades. Um porta -voz do Departamento de Transportes se recusou a especificar como a política funcionará em ação ou quais dados e cálculos o departamento usará na determinação das taxas.

O cálculo das taxas de casamento em particular não é tão simples quanto parece. A métrica mais direta examinaria o número de licenças de casamento aprovadas por residente em um município ou estado.

Mas, por essa medida, Las Vegas e Nevada têm de longe as taxas mais altas do país, graças aos casais que se reúnem em Sin City para se casar. Outras áreas que atraem casamentos de destino, como o Havaí, também têm taxas elevadas. Se o DOT usar essa maneira de calcular as taxas de casamento, poderá acabar aumentando os planos para ferroviário de alta velocidade e outros projetos em Nevada: funcionários de Las Vegas “podem estar realmente felizes” com a política de Duffy, disse Jarosz.

Para obter uma imagem mais precisa das tendências do casamento em todo o país, os planejadores podem usar dados do censo dos EUA para estimar a taxa de casais que vivem em uma comunidade que se casou nos últimos anos. Mas esses tipos de estatísticas não são facilmente acessíveis para áreas menos populosas do país.

No nível estadual, os dados mostram que os estados que votaram em Trump tendem a ter maiores taxas de nascimento e casamento do que aqueles que votaram no candidato presidencial democrata Kamala Harris, com lugares como Dakota do Sul e Utah no topo.

Cerca de 70% dos estados que Trump venceram estavam acima da média da taxa de natalidade nacional em 2023, em comparação com apenas 15% dos estados que Harris venceu, de acordo com os dados mais recentes do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde. Da mesma forma, 70% dos estados que Trump venceram estavam acima da taxa de casamento nacional em 2023, em comparação com 25% dos estados que Harris venceu, de acordo com dados da pesquisa da comunidade americana do censo.

A idade desempenha um grande papel na explicação das grandes variações nas taxas de nascimento e casamento em todo o país, disse Wendy Manning, professora da Bowling Green State University e co-diretor do Centro Nacional de Pesquisa Familiar e do Casamento. As áreas que atraem adultos jovens que estão iniciando novas famílias têm as taxas mais altas de ambos, enquanto as comunidades que têm mais aposentados e estudantes têm taxas mais baixas.

A religião também fatores, em parte porque alguns estudos sugeriram que os americanos que se descrevem como fortemente religiosos tendem a ter mais filhos e se casarem em uma idade mais jovem.

Uma análise do Instituto Urbano, uma organização de pesquisa, descobriu que o DOT priorizando áreas de alto parto e taxa de casamento significaria mais fundos de transporte para áreas e áreas de alta renda com populações brancas maiores. Também beneficiaria áreas suburbanas e exurbanas, onde quase todas as viagens são feitas de carro – potencialmente significando mais investimentos em rodovias em vez de transporte público.

A política de Duffy sugere que “a abordagem do governo para financiar projetos tem pouco a ver com os benefícios reais que esses projetos estão fornecendo e muito mais com a recompensa de certos distritos eleitorais”, disse Yonah Freemark, pesquisador do Instituto e co-autor do estudo.

Um porta -voz do DOT disse em comunicado que respondeu às críticas à política de que “famílias e crianças são a base de uma sociedade forte e, ao investir nelas, investimos na força e no futuro do nosso país”.

Atualmente, a maioria dos financiamento de pontos é distribuída aos governos estaduais com base em fórmulas que levam em consideração a população estatal, os impostos sobre combustíveis pagos pelos residentes e outros fatores. Outros programas de pontos distribuem fundos por meio de um processo competitivo de pedidos de subsídios de governos estaduais ou locais para projetos específicos.

Além de usar as taxas de nascimento e casamento na determinação do financiamento, Duffy também trabalhou de maneira mais ampla para reorientar o financiamento do departamento para seguir os objetivos políticos do governo Trump. Ele ameaçou puxar financiamento para o sistema de trânsito da cidade de Nova York, criticou o projeto ferroviário de alta velocidade da Califórnia e ordenou uma revisão dos esforços para construir ciclovias, carregadores de veículos elétricos e outras infraestruturas verdes.

Os grandes vencedores da política de nascimentos e da taxa de casamento de Duffy podem incluir lugares como Midland, Texas, que tiveram uma das principais taxas de natalidade no país de qualquer cidade com pelo menos 100.000 pessoas nos últimos anos, segundo dados do censo. Trump venceu o Condado de Midland com 80% dos votos em 2024.

A cidade, localizada na bacia do Permiano do Texas, viu um boom populacional nas últimas décadas, já que os jovens se reuniram lá para empregos na indústria do petróleo. Embora Midland tenha desfrutado de benefícios econômicos do crescimento, sua rede rodoviária é “construída para uma cidade com uma população muito menor”, disse o prefeito Lori Blong, nativo de Midland e executivo da indústria de petróleo, em entrevista.

Não é incomum que os tanques de petróleo de 18 rodas invadiram o centro da cidade, que contribuiu para o condado de Midland com taxas de mortalidade no trânsito mais altas do que a maioria dos EUA. E os movimentos pela cidade que levaram menos de 10 minutos quando Blong estava crescendo agora pode levar meia hora ou mais, disse ela.

No ano passado, a cidade de Midland ganhou uma doação de US $ 8,6 milhões do Federal Dot para implementar medidas de segurança em uma rua principal pela cidade. Mas as autoridades poderiam salvar mais vidas de acidentes de trânsito se Midland recebesse uma taxa mais alta de fundos federais para buscar projetos semelhantes em toda a cidade, disse Blong, descrevendo -se como um forte defensor da política de Duffy.

“Estamos em um lugar onde temos que ter investimentos em nossas estradas para manter as pessoas seguras”, disse ela.

Notavelmente, condados e áreas metropolitanas com grandes populações de estudantes universitários tendem a ter mais baixas taxas de nascimento e casamento. Em New Haven, lar da Universidade de Yale, as autoridades estão se preparando para o impacto potencial dos cortes de financiamento, disse Elicker, prefeito.

Nos últimos anos, a cidade ganhou subsídios federais para melhorar a segurança rodoviária, o serviço de ônibus de velocidade em toda a cidade e começar a planejar redesenhar uma rodovia que atravessa bairros perto do centro da cidade, dividindo as comunidades. O projeto da rodovia depende do futuro financiamento federal e, sem ele, é improvável que grandes mudanças aconteçam, disse Elicker.

Elicker argumentou que os fundos federais de transporte poderiam ajudar mais pessoas se forem usadas para projetos em áreas densamente povoadas como sua cidade, em vez de áreas menos populosas que têm taxas mais altas de casamento e nascimento. Ele disse que a política de pontos sentiu que foi projetada para punir áreas que se opunham a Trump – cerca de 80% dos eleitores de New Haven apoiaram Harris.

“Estamos muito preocupados com isso”, disse Elicker. “Deveríamos trabalhar juntos como nação para abordar nossa infraestrutura de envelhecimento, em vez de criar políticas que priorizem algumas áreas sobre outras que não são baseadas em fatos ou necessidades reais”.

A política de Duffy ocorre quando os grupos de direita defenderam a alocação de mais financiamento com base nas taxas de nascimento e casamento. Brad Wilcox, membro do Instituto Conservador de Estudos da Família, escreveu que era um sinal de que “os chefes de gabinete e outros líderes do Trump 2.0 estarão tomando uma série de medidas criativas para cumprir o compromisso declarado do novo governo de tornar a América mais familiar”.

Alguns membros -chave do governo de Trump se concentram há muito tempo no declínio das taxas de natalidade, acumulando o alarme sobre o que eles descreveram como uma crise existencial para os EUA. Vance alertou no ano passado que os EUA não “têm famílias e crianças suficientes para continuar como nação”. E Musk argumentou que “o colapso da população devido às baixas taxas de natalidade é um risco muito maior para a civilização do que o aquecimento global”.

Mas Manning, o pesquisador da família Bowling Green, sugeriu que, se o objetivo do governo é incentivar mais casamentos e crianças, deve se concentrar em passar políticas como assistência infantil subsidiada ou licença familiar remunerada – não redistribuir fundos de transporte.

“As pessoas não me dizem o motivo de não ter filhos ou se casar é porque não têm um sistema de ônibus bem financiado”, disse ela. “É muito a ver com sentir -se incerto sobre o futuro deles.”