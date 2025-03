O Sr. Beast se junta ao influenciador viral com a manhã selvagem para o treino

Reproduza o conteúdo do vídeo

Sr. Beast Está tentando um novo treino matinal … levantando pesos com Ashton Gray O influenciador que se tornou viral por sua louca rotina diária – e, como a verdadeira besta na academia é a que está em seu nome.

O YouTuber juntou -se ao Hall para provar um pouco de rotina … incluindo o Dunking HEKS, bom em uma tigela de água gelada com fatias de limão.

O Sr. Beast e Gray então entram no âmago da questão do mundo … levantar pesos e correr é uma comunicação por comunicação, inclina a esteira juntos.

Confira o vídeo … Ashton’s Powering em seu lado do treino – enquanto o Sr. Beast está com Adtity lutando para acompanhar.

O clipe termina com os dois chutes em um aro de basquete … com muito menos sucesso do que o treino mais cedo.