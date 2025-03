O suposto membro do MS-13 preso na Virgínia foi ‘líder da costa leste’, diz Bondi

CNN

Os policiais federais capturaram um suposto “grande líder” da gangue do MS-13 na manhã de quinta-feira, disse o presidente Donald Trump nas mídias sociais.

“Acabei de capturar um grande líder do MS13”, escreveu ele. O suposto membro da gangue de 24 anos, que foi preso no condado de Prince William, ainda não foi nomeado publicamente e deve ser acusado no Distrito Leste da Virgínia.

O procurador -geral Pam Bondi, que esteve presente no ataque junto com o diretor do FBI, Kash Patel, disse em entrevista coletiva que o homem era “o líder da costa leste, um dos três primeiros em todo o país, bem aqui na Virgínia, morando meia hora fora de Washington, DC”.

“Ele é um estrangeiro ilegal de El Salvador, e não estará vivendo em nosso país por muito mais tempo”, disse Bondi.

A prisão foi executada por uma nova força -tarefa interagências estabelecida pelo governo Trump para atingir o crime organizado transnacional e coordenar os esforços de aplicação da imigração em andamento em toda a Virgínia. Sua criação fazia parte de uma repressão do governo Trump a membros de gangues estrangeiros que residem nos Estados Unidos.

Embora as autoridades não tenham dito explicitamente se o homem será deportado, o governo está trabalhando para pagar a El Salvador para aprisionar os imigrantes que, segundo ele, cometeram crimes e foram expulsos dos EUA. As deportações do MS-13, particularmente de líderes, que são uma prioridade para as autoridades salvadorenhas, e as autoridades de Trump concordaram, relatou a CNN anteriormente.

Um desses esforços incluiu o deportador de César Humberto López-Larios, informou a CNN, um suposto líder do MS-13 que os investigadores dos EUA acreditam ter informações que poderiam implicar os principais funcionários do governo salvadoreado em acordos possivelmente corruptos com a gangue violenta. O Departamento de Justiça retirou silenciosamente as acusações contra López-Larios e o devolveu a El Salvador no início deste mês.