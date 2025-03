O World do Resorts atingiu uma multa de US $ 10,5 milhões em relação às reivindicações ilegais de jogo

O Casino Mundial do Resorts em Las Vegas acabou de ser atingido com uma batida ruim … como o local foi multado em US $ 10,5 milhões em conexão com um caso de lançamento de dinheiro envolvendo uma casa de apostas que levou milhares de apostas para Shohei OhtaniEx -intérprete de Ippei MizuharaPara.

O Conselho de Controle de Jogos de Nevada lançou as notícias na sexta -feira … dizendo que os dois lados entraram em um acordo sobre os “métodos inadequados de operação primalia resultantes de atividades na propriedade de licença por casas de apostas ilegais Matthew Bowyer dando Damien Leforbes.. ”

Juntamente com a multa … A localização de Vegas fará alterações em sua liderança executiva e implementar protocolos de striter para impedir o pouso em dinheiro, a manteiga não precisa admitir admitir admitir admitir admitir admitir a Aleby Alegações feitas novamente contra isso.

O Conselho de Jogos do Estado apresentou as queixas contra o relativamente novo cassino no ano passado … alegando atividades ilegais de livros e acolher pessoas com condenados relacionados ao jogo.

Bowyer teria tomado milhares de apostas esportivas do ex-interpretador de Ohtani … com Mizuhara Levando quase US $ 17 milhões de Ohtani atrás das costas para pagar as dívidas que ele acumulou datando de volta a setembro de 2021.

Ele se declarou culpado por esses crimes … e foi condenado a 57 meses de prisão. Ele inicialmente enfrentou 33 anos atrás das grades.