Odiando pela Europa, amor pelo emoji e outras coisas que aprendemos com o sinal snafu

A parte mais importante do sinalizador Snafu continua sendo o fato de que o Secretário de Defesa registrou informações confidenciais sobre uma próxima greve em um bate -papo de sinal organizado pelo consultor de segurança nacional que, inadvertidamente, incluiu o Jeffrey Goldberg, do Atlântico.

A busca pela prestação de contas, na medida em que ocorre, se concentrará corretamente na violação de segurança e se as leis foram violadas.

Mas há muito mais nessa história e algumas lições interessantes a serem aprendidas com a dinâmica do presidente da equipe de segurança nacional, Donald Trump, construiu para seu segundo mandato.

Aqui alguns pontos-chave a serem considerados no bate-papo em grupo de 18 pessoas.

Já sabíamos que o vice -presidente JD Vance não se considera na Europa depois que ele lecionou autoridades européias sobre democracia e liberdade de expressão durante a Conferência de Segurança de Munique deste ano.

Esse desdém entrou no “grupo pequeno houthi pc” quando Vance se opôs a atingir os houthis no Iêmen porque, em sua opinião, beneficiaria mais a Europa do que os EUA.

Viance argumentou Vance, mais europeu do que o americano, e ele disse que os americanos não entendiam por que os EUA estavam impressionando com o Iêmen. É uma preocupação válida para uma Casa Branca que prometeu uma política externa “America First”.

“Não tenho certeza de que o presidente esteja ciente de como isso é inconsistente com sua mensagem na Europa agora”, disse Vance, segundo os postos.

Escolha a sua escolha de políticas européias a que Vance possa estar se referindo.

Trump está no meio de ameaçar tarifas íngremes sobre bens europeus, identificando incorretamente a estrutura tributária européia de valor agregado como um imposto sobre os americanos. As greves, por outro lado, foram destinadas a abrir as rotas de remessa invocadas pelos europeus (e corporações multinacionais como a Tesla).

Trump criticou os países europeus por não gastar o suficiente em sua própria defesa e prometeu parar de subsidiar sua segurança.

“Eu odeio resgatar a Europa novamente”, disse Vance no bate -papo.

Vance também mencionou um possível aumento nos preços do petróleo em um momento em que Trump prometeu reduzir os preços do petróleo.

Em vez de greves imediatas, Vance sugeriu esperar um mês para dar tempo para explicar aos americanos por que eles eram necessários.

Sabemos que Trump esteve envolvido em discussões sobre os ataques porque ele é citado dizendo que eles seriam mais valiosos para “enviar uma mensagem”.

Não sabemos se ele ouviu falar da oposição de Vance.

Em um post extremamente revelador, Hegseth disse que entendeu as preocupações e apoiaria Vance a elevar com Trump.

“Eu compartilho totalmente o seu ódio sobre o carregamento livre europeu”, disse Hegseth mais tarde. “É patético.” Mas então ele argumentou que os EUA deveriam realizar os ataques porque era o único país “do nosso lado do livro” que poderia fazê -los acontecer.

Há algumas frases interessantes em uma declaração que o porta -voz de Vance deu a Goldberg.

“A primeira prioridade do vice -presidente é sempre garantir que os conselheiros do presidente o estão informando adequadamente sobre a substância de suas deliberações internas”, disse ele.

Isso significa que Vance esperava que alguém mais levantasse as preocupações?

“O vice -presidente Vance apóia inequivocamente a política externa deste governo”, disse seu porta -voz a Goldberg. “O presidente e o vice -presidente tiveram conversas subsequentes sobre esse assunto e estão de acordo completo.”

Stephen Miller falou por Trump e terminou o debate



Esta história deve descansar qualquer dúvida sobre a importância de uma voz Stephen Miller na Casa Branca. Presumindo que ele é o “SM” no bate -papo em grupo, ele terminou a conversa no dia anterior à greve canalizando Trump.

“Ao ouvir, o presidente ficou claro: luz verde, mas logo deixamos claro para o Egito e a Europa o que esperamos em troca.”

Talvez o mistério mais intrigante seja o que os EUA esperavam em troca dessas greves e como ou se essa demanda foi transmitida à Europa e ao Egito.

Aqui está o que Miller disse:

“Também precisamos descobrir como fazer cumprir esse requisito. Por exemplo, se a Europa não remunerar, e então? Se os EUA restaurarem com sucesso a liberdade de navegação a um grande custo, é necessário haver algum ganho econômico extraído em troca”.

Os europeus e os egípcios sabiam que esses ataques estavam chegando ou se esperavam “remunerar” após o fato? Qual é a taxa de ataques agitados contra os rebeldes houthis que desligam as faixas de transporte?

O erro na organização do bate -papo foi o consultor de segurança nacional Mike Waltz, mas a violação maior pode ter sido do diretor da Hegseth e da CIA, John Ratcliffe.

A Waltz se referiu aos detalhes do e -mail para as contas do “lado alto” do grupo, o que significa que seu sistema de email para obter dados confidenciais, sugerindo que ele percebeu que algumas informações não devem ser colocadas no sinal.

Goldberg não reimprimiu todas as mensagens enviadas por Ratcliffe e Hegseth, mas escreveu que uma em particular de Hegseth era “chocantemente imprudente” porque incluía “detalhes operacionais dos próximos ataques no Iêmen, incluindo informações sobre metas, as armas que os EUA estariam empregando e atacando sequenciando”.

Desde então, Hegseth e Ratcliffe disseram que não postaram material classificado.

Hegseth é citado como pressionando as greves contra os houthis, que mataram 53 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do Iêmen. Mas a greve mortal não foi sobre os houthis, disse Hegseth.

“Eu vejo isso como duas coisas: 1) restaurar a liberdade de navegação, um interesse nacional central; e 2) restabelecer a dissuasão, que Biden craterou”, disse ele. Em outro ponto, Hegseth argumentou que as mensagens em torno da greve precisavam se concentrar em Joe Biden e culpar o ex -presidente por não ter abordado com mais força a questão.

Antes da greve, pelo menos dois funcionários usavam um emoji de oração, de acordo com Goldberg.

Após a greve, quando os funcionários do gabinete se parabenizaram, eles usaram os mesmos emojis que qualquer outra pessoa poderia usar em uma mensagem de texto.

Steve Witkoff, emissário de Trump para as negociações de paz na Ucrânia e no Oriente Médio, postou cinco emoji: duas mãos orando, um bíceps flexível e duas bandeiras americanas.

🙏 🙏 💪 🇺🇸 🇺🇸

Waltz postou um punho, uma bandeira e fogo americanos.

👊 🇺🇸 🔥

Hegseth, que parece ter publicado o plano de greve para sinalizar, duas vezes refere -se à importância da segurança das operações, ou OPSEC.

“Atualmente, estamos limpos no OPSEC”, ele envia para o bate -papo que incluía um jornalista.

E, é claro, para aqueles que se lembram do escândalo do servidor de e -mail que prejudicam a campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016, agora há uma reversão de papéis, pois os democratas pedem responsabilidade, enquanto muitos republicanos estão fazendo o contrário.

Deve -se apontar também que o governo Trump está atualmente discutindo no Tribunal Federal que não precisa compartilhar informações sobre os suspeitos de suspeitos de gangues com um juiz federal, porque para fazê -lo levaria os segredos do Estado.