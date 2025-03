Ônibus da Seprev chega a Penedo com serviços gratuitos para a população

Atendimentos gratuitos acontecem nos dias 3 e 4 de abril nas escolas estaduais Comendador José da Silva Peixoto e Professor Ernani Méro

A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev), em parceria com a Prefeitura de Penedo, promoverá uma grande ação de cidadania nos dias 3 e 4 de abril, oferecendo serviços essenciais de forma gratuita à população penedense.

A iniciativa conta com a estrutura do ônibus itinerante da Seprev, que estará em Penedo para atender das 8h às 16h, nas escolas estaduais Comendador José da Silva Peixoto e Professor Ernani Méro. O objetivo da ação é garantir o acesso da população aos serviços da Casa de Direitos e à Rede Acolhe, ampliando a inclusão social e o cuidado com quem mais precisa.

Graças à parceria com a gestão municipal, a ação conjunta irá possibilitar a emissão de mais de 20 documentos, além de orientações jurídicas e sociais, atendimento psicológico e encaminhamento gratuito para tratamento voluntário de dependência química. A presença da estrutura estadual em Penedo é um reflexo do compromisso da Prefeitura em buscar parcerias que melhorem a vida da população.

O secretário de Estado de Prevenção à Violência, Ricardo Dória, destaca a importância do equipamento para garantir que a população do interior tenha acesso a serviços essenciais. “Levar serviços essenciais ao interior é um compromisso do Governo de Alagoas. Com este ônibus itinerante, garantimos que mais pessoas tenham acesso a documentos, assistência jurídica e social, além de tratamento para dependência química. É uma iniciativa que reduz desigualdades e assegura mais dignidade à população”, ressaltou.

O ônibus da Seprev é totalmente equipado para ofertar serviços itinerantes e foi entregue pelo governador Paulo Dantas e pelo secretário Ricardo Dória no último dia 12 de março, em Porto Calvo. A meta é alcançar todos os 102 municípios de Alagoas, promovendo assistência, justiça e inclusão social para milhões de alagoanos.