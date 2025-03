Os acionistas majoritários do UFC da Endeavor Go particular em contrato de US $ 25 bilhões; Ari Emanuel lucra US $ 174 milhões

A Endeavor – a agência de talentos e os acionistas majoritários da TKO Group Holdings – fechou um acordo para se tornar privado novamente em um acordo liderado pela Silver Like Financial.

A aquisição foi anunciada há vários meses, mas agora o acordo está concluído com a empresa assumindo um novo nome público como grupo WME e aposentando a marca Endeavor. O WME Group continua sendo o acionista controlador da TKO, que é a empresa controladora do UFC e da WWE.

Silver Lake declarou em um comunicado à imprensa que a empresa “acredita que, ao consolidar todo o valor da TKO em Endeavor, o valor total da empresa combinada de US $ 25 bilhões”.

Ari Emanuel, que fundou o Endeavor em 1995, está assumindo um novo cargo de presidente executivo do WME Group depois de servir anteriormente como CEO da empresa, mas ele continuará sendo o CEO da TKO. Como parte do acordo, Emanuel obteve um pagamento em dinheiro de US $ 173,8 milhões e ele assume os juros de propriedade com um valor total de US $ 290,27 milhões na nova empresa privada, de acordo com um registro na segunda -feira.

Mark Shapiro, que anteriormente era presidente e chefe de operações da Endeavor, agora se torna presidente e sócio -gerente do WME Group. Ele ainda é o presidente e COO da TKO Group Holdings também.

Patrick Whitesell, que co-fundou o Endeavor ao lado de Emanuel, está realmente deixando o novo grupo WME para lançar um novo empreendimento apoiado por Silver Lake que planeja “investir e escalar propriedades e IP em esportes, mídia e entretenimento”. A saída de Whitesell sempre era esperada, mas parte de sua estratégia era iniciar um novo empreendimento apoiado por um investimento de US $ 250 milhões em Silver Lake.

Parte do motivo da divisão é que a Whitesell deve sair com os negócios de representação de talentos da NFL da NFL, mas operará como uma empresa de capital separadamente porque o co-CEO de Silver Lake e o sócio-gerente Egon Durban comprou uma pequena participação nos Raiders de Las Vegas. De acordo com as regras da NFL, um proprietário também não pode operar uma empresa que representa os jogadores.

O novo Grupo WME mantém a agência de talentos da WME, a empresa de marketing 160OVER90, o Licensing IMG e o Grupo de Mídia Pantheon de estúdio não roteirizado.

“Este momento notável – e o futuro ainda mais emocionante que ele lança – é obrigado em primeiro lugar a Ari Emanuel e Patrick Whitesell, e à visão estratégica implacável e ambiciosa que compartilharam por mais de vinte anos para construir empreendimentos em uma potência global em um talento, e a Brands e a IP Spanning Entertainment, Media e Sports,” “O Silver Lake está orgulhoso e honrado por ser seus parceiros desde 2012, pois continuam a construir a empresa. Durante esse período, a receita cresceu vinte vezes. Silver Lake investiu anteriormente em seis ocasiões separadas para apoiar o Endeavor e agora, com este último investimento, é a maior posição em nosso portfólio global.

“Silver Lake nunca vendeu uma parte, aumentando nossa participação, pois permanecemos altamente empolgados com as perspectivas de crescimento a longo prazo para a empresa. Mark Shapiro é um líder impressionante, de carregamento, criativo e determinado que está dirigindo e orquestrando a criação de valor maciço. Esperamos que o trabalho e a parceria com ele e o restante da equipe de gestão e a base de richard. e a liderança coletiva da TKO – todos os quais são melhores da indústria.

Enquanto o Endeavor está sendo privado, a TKO ainda é uma empresa de capital aberto, sem planos de mudar isso em um futuro próximo. A TKO é composta pelo UFC e WWE, bem como algumas propriedades menores, como pilotos profissionais, bem como a agência de marketing IMG e o local, a empresa de experiência e hospitalidade premium.

“Sou grato a Egon e à equipe em Silver Lake pela confiança que eles depositaram em mim como fundador e empresário”, disse Emanuel. “Juntos, criamos e aprimoramos uma base diferente de qualquer outra para acelerar a criação de valor para clientes e parceiros em todo o WME Group e TKO, que estou animado para continuar construindo e crescendo”.