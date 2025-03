Os democratas conquistam por pouco um assento no Senado da Pensilvânia, marcando uma virada nos subúrbios republicanos

O democrata James Andrew Malone venceu por pouco uma eleição especial para um assento no Senado do Estado da Pensilvânia em um trecho de subúrbios e comunidades agrícolas de liberação republicana, marcando uma virada em um território que um democrata não representa na Câmara há 136 anos.

A vitória de Malone sobre o republicano Josh Parsons nas eleições especiais de terça -feira à noite pode proporcionar uma luz na escuridão para os democratas que lutam para se unificar em torno de uma estratégia para combater publicamente o presidente Donald Trump e nas gargantas um do outro.

Um democrata do Senado Estadual, o senador Vince Hughes, da Filadélfia, disse que a vitória de Malone mostra o valor dos democratas conversando com as pessoas sobre como proteger o acesso à Segurança Social e da Cuidados de Saúde em meio ao caos e à dor que a administração de Trump está semeando.

“Tantas raiva que as pessoas têm, elas também têm ansiedade”, disse Hughes. “E a eleição da noite passada envia uma mensagem de que as pessoas vão responder.”

A Associated Press convocou a corrida na quarta -feira, depois de receber informações dos funcionários do condado de que restavam menos cédulas para serem contadas do que a margem na corrida.

O presidente do Partido Republicano da Pensilvânia, Greg Rothman, disse que não achou que os dois primeiros meses do governo de Trump prejudicaram o Partido Republicano na corrida. Os preços do gás e dos ovos estão caindo e o governo federal não cortou o Seguro Social ou o Medicare, disse ele.

Em vez disso, os democratas fizeram um trabalho melhor em fazer com que seus eleitores votassem cedo pelo correio e os republicanos fizeram uma campanha mais tradicional empregando bata de porta, mala direta e banco de telefonia que aparentemente não funcionou, disse Rothman.

“Precisamos considerar isso como um alerta para o Partido Republicano que não podemos ser complacentes e não podemos simplesmente executar campanhas como sempre realizamos campanhas”, disse Rothman. “Precisamos abraçar a votação antecipada.”

Sharif Street, presidente do Partido Democrata da Pensilvânia, disse que o desempenho de Trump no cargo certamente ajudou Malone e as desculpas do Partido Republicano que eles foram derrotados ao votar por correio é apenas “outra maneira de dizer que” as pessoas votando pelo correio votaram contra eles “.

Um giro democrático desse distrito é uma grande virada. Os democratas dizem que Trump ganhou o distrito por 15 pontos percentuais nas eleições presidenciais de novembro sobre a ex -vice -presidente Kamala Harris. Trump venceu o estado de batalha da Pensilvânia por quase 2 pontos.

Um democrata representou o Condado de Lancaster pela última vez no Senado em 1889, dizem os democratas. Uma vitória de Malone restringe o controle do Partido Republicano do Senado estadual para uma vantagem de 27-23 no assento.

Malone é o prefeito de Tiny East Petersburg, população 4.500. Parsons é um comissário do condado de Lancaster, veterano militar e ex -promotor que se gabou de ter visitado a Casa Branca quatro vezes e trabalhar com a equipe de Trump em questões políticas.

Parsons postou nas mídias sociais na terça -feira que ficou “decepcionado com os números” e que “parece que ficaremos um pouco curtos”.

A eleição ocorre em meio a brigas democráticas e uma torrente de frustração e raiva sobre os democratas do Senado em Washington, liderados pelo senador Chuck Schumer, garantindo a aprovação de uma medida de gastos apoiada por Trump de que os democratas de classificação se oporiam a provisões que eles disseram que daria uma grande empresa sobre decisões que são tradicionalmente deixadas ao congresso.

Schumer disse que a aprovação do projeto evitou um desligamento do governo que teria sido pior. Após a votação, a dissensão interna explodiu em aberto, com tensão extraordinariamente alta após uma eleição de novembro, na qual os democratas perderam o controle da Casa Branca e do Senado e não conquistaram a casa estreitamente dividida.