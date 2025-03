Os escritórios de advocacia têm medo de falar em meio aos ataques de Trump em seus meios de subsistência

CNN

O medo e o órgão entre os advogados em Washington, DC, nunca foram maiores.

Depois de uma série de ordens executivas da Casa Branca que ameaçam seus negócios e práticas de contratação, vários poderosos escritórios de advocacia de Washington enfrentam uma escolha definidora: adiante publicamente em defesa de sua indústria ou espere silenciosamente evitar a ira do presidente Donald Trump.

Muitas empresas têm medo de que, se forem alvo de Trump, isso poderá devastar seus negócios se os clientes e os parceiros fogem, reconfigurando os centros de poder na indústria privada mais influente de Washington.

“Pudemos ver um abalo como nunca vimos antes”, Ivan Adler, um caçador de cabeças para lobistas que trabalham regularmente com os escritórios de advocacia de Washington. “Este é o assunto da cidade. As empresas estão apenas esperando o outro sapato cair.”

Entrevistas com quase uma dúzia de advogados e profissionais do setor jurídico esclareceram o medo tranquilo que atravessa muitos escritórios de advocacia com décadas de história fazendo negócios em Washington.

Várias empresas importantes estão estratégias nos bastidores sobre como reagir sem atrair atenção em conversas políticas mais amplas, de acordo com várias pessoas na comunidade jurídica de Washington. Os líderes firmes, dizem a CNN, querem reprimir os medos entre seus advogados, especialmente associados mais jovens que têm maior probabilidade de querer que as empresas se posicionem politicamente contra Trump.

Até agora, as ordens executivas de Trump tenham como alvo quatro grandes escritórios de advocacia – Perkins Coie; Jenner & Block; Covington & Burling; e Paul, Weiss, Wharton, Rifkin e Garrison. Entre outras coisas, os advogados dessas empresas tiveram suas autorizações de segurança nacional suspensas – uma parte central de algum trabalho de defesa legal.

Vários advogados que conversaram com a CNN expressaram decepção com a falta geral de resposta da indústria jurídica e na situação de Paul Weiss, a capitulação para a segmentação de Trump com a escolha do líder da empresa de fazer um acordo.

Trump sugeriu quarta -feira que universidades e escritórios de advocacia estão “dobrando” a vontade de seu governo, pois ele tem como alvo os principais escritórios jurídicos que representaram seus inimigos políticos percebidos.

“Você vê o que estamos fazendo com as faculdades, e todas elas estão dobrando e dizendo: ‘Senhor, muito obrigado. Agradecemos'”, disse Trump em um evento da Casa Branca, marcando o Mês da História da Mulher. “Ninguém pode acreditar, incluindo escritórios de advocacia que foram tão horríveis, escritórios de advocacia que, ninguém acreditaria nisso, apenas dizendo: ‘Onde eu assino? Onde assisto?’ … e há mais chegando, mas realmente estamos na ‘Era de Ouro da América’. ”

Em vez de combater uma ordem executiva, o escritório de advocacia de energia de Nova York, Paul Weiss, concordou em fornecer US $ 40 milhões em trabalho legal às causas apoiadas pela Casa Branca, incluindo a assistência dos veteranos e o combate ao anti -semitismo, de acordo com um presidente de e -mail Brad Karp enviou em todo o domingo que foi obtido pela CNN.

Vários advogados em Washington atraíram particular sobre Karp recuando de uma luta contra Trump. Várias dezenas de ex -alunos de Paul Weiss esta semana também publicaram uma carta aberta “para protestar contra a recente decisão da empresa de se render ao governo Trump”, disse a carta.

Mas alguns especialistas do setor jurídico não ficaram surpresos nem ficaram indignados com a mudança de Paul Weiss.

Não é incomum os advogados “analisarem todas as suas opções”, disse Cari Brunelle, consultora do setor jurídico, à CNN. “Às vezes você escolhe litigar e, às vezes, escolhe se estabelecer. É o que você faz para seus clientes todos os dias.”

Por exemplo, um resumo de Amicus sendo convocado em apoio a Perkins Coie recebeu poucas assinaturas de líderes de outras empresas, dizem várias pessoas familiarizadas com isso.

A Casa Branca está redigindo mais ordens executivas que atingiriam mais empresas, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o que está em andamento.

Ao mesmo tempo, a Comissão Federal de Oportunidades de Emprego enviou cartas a mais um punhado de escritórios de advocacia anunciando uma “revisão” de suas práticas de diversidade, equidade e inclusão. A retaliação por iniciativas DEI faz parte das ordens executivas da Casa Branca contra escritórios de advocacia, fazendo com que essas empresas contatadas pela EEOC seja especialmente preocupada.

Se os escritórios de advocacia não estiverem juntos, o presidente seria capaz de “acabar com qualquer oposição legal em potencial”, da empresa de litígios centrada na costa oeste, Keker, Van Nest & Peters.

Peters disse que acreditava que as ações de Trump até agora acrescentam a uma realidade em que o Congresso não se afasta mais contra o presidente, e como Trump também tenta silenciar a imprensa.

“Estamos bem em nosso caminho para um governo autoritário aqui”, disse ele.

Keker tem sido um dos poucos grandes escritórios de advocacia dos EUA dispostos a fazer uma declaração pública criticando as ordens executivas contra escritórios de advocacia.

Embora várias empresas estejam potencialmente em risco, a situação é particularmente terrível para Perkins Coie, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o assunto, que concordaram em falar sob condição de anonimato.

A Casa Branca anunciou que estava na lista negra de vários advogados de edifícios federais e potencialmente punindo seus clientes se eles contratarem com o governo, enviando um calafrio imediato através das operações diárias da empresa, disseram fontes e, de acordo com um caso judicial que a empresa trouxe contra o governo.

As agências recuperaram de trabalhar com o escritório de advocacia e uma reunião recente foi cancelada para a empresa no Departamento de Justiça relacionada a um assunto em andamento do cliente, disseram fontes e o advogado da empresa.

Dane Butswinkas, um advogado que representa Perkins Coie em seu desafio à Ordem Executiva, disse recentemente a um juiz que a abordagem da Casa Branca “soletraria o fim do escritório de advocacia”.

O juiz distrital Beryl Howell, este mês, ordenou que o governo parasse de muitas das maneiras pelas quais as agências poderiam restringir os advogados de Perkins, considerando grande parte dessa ordem executiva inconstitucional.

A American Bar Association, juntamente com dezenas de outros grupos de advogados voluntários em todo o país, recuou contra a reticência em toda a profissão para se manifestar.

“Não ficaremos em silêncio diante dos esforços para refazer a profissão de advogado em algo que recompensa aqueles que concordam com o governo e pune aqueles que não o fazem”, disse um comunicado na quarta -feira. “Convocamos toda a profissão, incluindo advogados em consultório particular da Main Street a Wall Street, bem como os de empresas e que servem em posições eleitas, para se manifestar contra a intimidação”.

Mesmo assim, a Casa Branca continuou sua campanha contra escritórios de advocacia na terça -feira, anunciando mais restrições.

A Jenner & Block foi alvo de outra ordem executiva em parte porque um de seus ex-parceiros conhecidos, Andrew Weissmann, foi um dos principais promotores da investigação da Rússia em torno da campanha presidencial de Trump em 2016, segundo a Casa Branca. A Jenner & Block também está trabalhando em vários processos que desafiavam as políticas de Trump.

Um porta -voz da Jenner & Block, em comunicado, reconheceu que a empresa havia sido nomeada na ordem executiva de terça -feira, mas não indicou como a empresa responderia.

“Continuamos focados em servir e proteger os interesses de nossos clientes com dedicação, integridade e experiência que definiu nossa empresa há mais de cem anos e buscaremos todos os remédios apropriados”, afirmou o comunicado.

O kit da CNN Maher e Evan Perez contribuíram para este relatório.