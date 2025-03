Os Estados Unidos fecham uma janela “miserável” contra o Canadá

A defesa dos Estados Unidos ficou impotente na derrota contra o Canadá na Liga das Nações da Concacaf e a equipe gera mais dúvidas do que certezas na era Pochettino.

Inglewood, Califórnia-depois, conquistando os três primeiros títulos da Liga das Nações da Concacaf, a equipe masculina dos Estados Unidos sofreu sua segunda derrota consecutiva na edição de 2025, caindo contra o Canadá por 2 a 1 na partida pelo terceiro lugar no domingo.

Cujo oponente abriu o placar para o Canadá aos 27 minutos, mas Patrick Agyemang Ele combinou com os Estados Unidos oito minutos depois. No entanto, o Canadá foi mostrado como a equipe mais perigosa ao longo da partida, mesmo quando o treinador Jesse Marsch foi expulso do tribunal no segundo tempo.

Matt Turner mostra a frustração da equipe dos Estados Unidos. John Dorton/ISI Fotos/USSF/Getty Images para USSF

Pouco antes do horário do jogo, o Canadá recuperou a vantagem com um passe preciso de Ali Ahmed que ele encontrou Jonathan David Dentro da área, que terminou a partir de 14 metros.

O resultado deixa Mauricio Pochettino com muito para refletir sobre o Copa da Concacaf Gold A partir deste verão, o último torneio competitivo antes da Copa do Mundo da FIFA 2026 em seu próprio país.

Nos dois últimos jogos, o treinador americano não deveria ter gostado do que viu.

USMNT mostra alguma resiliência, mas cai mais uma vez

Vamos ser sinceros. As expectativas para os Estados Unidos foram baixos para o jogo de domingo. A equipe veio de uma derrota desanimadora por 1 a 0 contra o Panamáem que surgiram problemas antigos de competitividade, urgência e intensidade. Isso deu origem a um jogo com uma equipe canadense extremamente motivada, com Pochettino girando alguns jovens jogadores. Quando Oluwaseyi marcou aos 27 minutos após uma confusão no gol, os Estados Unidos, que até então estavam um pouco descoordenados, pareciam prestes a desmoronar.

Mas então os Estados Unidos se contraem com uma mistura da astúcia de seu veterano e da energia de sua juventude. A rápida carreira de Timothy Weah pela banda permitiu que ele encontrasse Diego Luna dentro da área. Luna então demonstrou grande serenidade. Em vez de terminar, ele encontrou Agyemang com espaço, e o atacante do Charlotte FC Ele poderia definir.

Foi uma demonstração muito necessária dos Estados Unidos, dada o desempenho preguiçoso de quinta -feira contra o Panamá, mas não pôde ser sustentado. O gol de David no segundo tempo colocou o Canadá novamente à frente e, apesar de algumas ocasiões fechadas, incluindo uma lua nos últimos minutos da primeira parte e outra de Max Arfsten No tempo adicionado, Os Estados Unidos terminaram esta campanha da Liga das Nações da Concacaf com um quarto lugar decepcionante. – Jeff Carlisle

Os defensores de Pochettino entraram em colapso

Você precisa ser cauteloso ao analisar uma defesa americana que não era cem por cento, mas a situação se tornou cada vez mais complicada para a defesa, que parecia descoordenada e constantemente parecida presa por perseguir jogadores canadenses em ataque.

Até Mark McKenzie, Que inicialmente destacaram para os Estados Unidos, sucumbiram a erros no segundo tempo que criaram chances de perigo para o rival.

Se Pochettino esperava encontrar opções mais confiáveis ​​em profundidade, será difícil dizer que manchetes como Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Joe Scally E talvez McKenzie mereça retornar às onze iniciais em um futuro próximo.

Marlon Fossey, outro substituto que jogou minutos quando entrou no intervalo, também teve alguns momentos questionáveis ​​como o lado direito da seleção. – César Hernández

Pulisic ficou sem gás?

Não há dúvida de que Christian Pulisic desfrutou de uma temporada estelar no AC Milan. Seus 15 gols em todas as competições corresponderam à sua melhor marca pessoal em uma única temporada na ausência de dois meses até o fim. Também tem sido um pilar internacional. Seus 31 gols no total o colocam no quinto lugar na lista histórica da equipe dos EUA.

Mas a Pulisic teve dificuldades em ter um impacto significativo em qualquer uma das duas partidas da final da Liga das Nações da Concacaf. Pochettino reconheceu perante a partida contra o Canadá que os Estados Unidos precisavam mais do atacante de Milão. Mas Pulisic não cedeu, sem ter um grande impacto na metade do ataque, seja na bola parada ou no desenvolvimento do jogo. Embora a Pulisic seja um jogador internacional há muito tempo, isso não parece mudar no restante deste ciclo.

No domingo, os canadenses limitaram apenas sete passes completos de 12 anos durante os 69 minutos no campo. A armas ofensivas da equipe dos EUA, de 26 anos, não teve nenhum contato na área de visita. Em outras palavras, não é o ideal.

Pulisic tem sido fundamental para Milão, e Pochettino expressou preocupação com sua excelente carga de trabalho. Se você ficar sem energia, o AC Milan não acredita que você dependerá disso, o que significa que Pochettino terá que encontrar uma maneira de recuperar a força antes do verão. – Carlisle

O Canadá recebe duas vitórias consecutivas contra seus rivais dos EUA

Uma vitória amigável por 2-1 em 2024 e agora, uma partida para a terceira posição da Liga das Nações da Concacaf com a mesma pontuação.

O Canadá conquistou duas vitórias consecutivas contra seus rivais dos EUA, o que significa maior paridade na região que anteriormente era dominada apenas pelos Estados Unidos e pelo México.

Ainda mais impressionante é o fato de que ambos os jogos foram jogados em solo americano, que destaca a vantagem de jogar em casa que está desaparecendo para bares e estrelas.

As coisas podem não ter saído como planejado na Liga das Nações para a equipe canadense, que tropeçou contra o México nas semifinais, perdidas Alphonso Davies Por lesão no jogo pelo terceiro lugar e também viu o treinador Marsch recebendo um cartão vermelho direto durante o jogo de domingo. Mas pelo menos eles podem se orgulhar de silenciar os Estados Unidos. – Hernández

Diego Luna ganhou mais oportunidades

Quando Pochettino falou no ano passado sobre dar aos jogadores do MLS, Havia mais do que uma tentação de pensar que eu estava simplesmente fazendo uma doação para a Liga Nacional Americana. Certamente, também foi fácil falar bem dos jogadores da MLS durante a pré -temporada de janeiro.

Mas no domingo, Pochettino cumpriu sua palavra e deu títulos à defesa do Crew Columbus, Arfsten, A Agyemang e Luna del Lago de sal real. Dos três, Luna foi a mais soprada. Ele continuou demonstrando sua capacidade de sair de pequenos espaços, com drible ou com um passe preciso. A coisa mais importante para Pochettino foi que Luna exibiu a urgência com a bola que o treinador americano ansiava. Luna até mostrou tenacidade na defesa. Seu passe para Agyemang no objetivo americano anterior mostrou o equilíbrio perfeito entre paciência e urgência. A única queixa foi que ele não tinha mais contato com a bola.

Com mais motivos, quando a equipe se reúne no final de maio antes da Copa Gold da Concacaf, Luna deve ter mais minutos. – Carlisle

Sem Davies ou Marsch? Não há problema para o Canadá

Uma coisa é perder um capitão como Davies devido a lesão na primeira parte, e uma muito diferente é ver seu treinador receber um cartão vermelho no segundo. Mesmo assim, o Canadá encontrou uma maneira de vencer sem seus líderes no domingo.

O mais notável é que cada objetivo parecia ser uma resposta para seus contratempos.

Após a lesão de Davies aos 12 minutos, o Canadá levou apenas 15 minutos para marcar. O vermelho para o pântano, após queixas de que sua equipe não marcou uma penalidade por uma queda de Davi, ele rapidamente esqueceu momentos depois, quando o atacante do Lille Ele marcou o gol da vitória aos 59 minutos.

Pode não ter sido o torneio que os canadenses desejariam, mas sua resiliência e forte mentalidade, apenas um ano após a Copa do Mundo que coorganizarão, foram extremamente louváveis. – Hernández