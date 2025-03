Os Estados Unidos mostraram seu músculo em direção à MX League Tetracampeonato

A equipe do Azulcrema jogou quatro jogos de Clausura 2025 durante março, com um saldo de três vitórias com uma pontuação volumosa e um empate como um resultado pior

América Ele venceu por 3-0 para Tigres na corte da cidade do estádio esportivo, na atividade do Dia 13 correspondente a Fechando 2025 em Liga MXe encerraram o mês de março com novos argumentos a favor de um possível tetracampeonato naquela competição, já que o clube do Azulcrema registrou um terço das vitórias com uma pontuação volumosa e seu pior resultado foi um empate sem gols.

Em figuras, América Ele marcou nove gols, mal recebeu um e apenas ouviu um apito sem uma celebração do gol.

América fechou março com vitórias na Liga MX, que mostra sua melhor maneira para o trecho final do Clausura 2025. Imag7

O primeiro jogo de América Durante março, foi em casa contra Toluca, uma equipe que também carrega um candidato sério ao título graças à direção técnica de Antonio Mohamed e uma vasta força de trabalho; No entanto, o elenco do Azulcrema venceu por 3 a 0, em um duelo com controvérsias incluídas, graças aos objetivos de Álvaro Fidalgo (6 ‘), Alejandro Zendejas (51’) e Cristian Borja (90 ‘+6’).

Chivas, um rival firme de Américacontinuou no desfile do oponente para a causa bluecrema durante março Liga MX E, embora ele tenha chegado à citação como vítima devido ao momento ruim em que ele está, ele chegou à costa com um empate em 0-0, o que finalmente fez dele a única equipe que descontou unidades ao prognóstico daqueles liderados por Andre Jardine.

Antes da data da FIFA, América Ele visitou o Jalisco Stadium Court para se medir contra o Atlas e marchou para a pausa para atividades internacionais com uma vitória preguiçosa por 1 a 3, bem como o retorno à liderança geral depois de lutar com León pelo topo durante os cinco dias anteriores, graças a um duplo de Rodrigo Aguirre (47 ‘, 74’) e Cristian, Calder.

Uma vez de volta à atividade oficial, América Ele recebeu Tigres em sua casa temporária e novamente implantou o potencial ofensivo de vencer por 3 a 0 no eletrônico, antes de um recinto completo, cortesia de Brian Rodríguez (32 ‘, 45’+6 ‘) e Víctor Dávila (63’), em frente a outro dos clubes com as aspirações retas para o título

Abril, com ‘a’ de américa

América Você deve redobrar os esforços para manter o curso em direção ao tetracampeonato, pois verá um fechamento complicado do Fechando 2025 em Liga MX Durante abril, antes de rivais como Cruz Azul, Pachuca e Rayados, aos quais uma série correspondente às quartas de final da Copa da Concacaf Champions também é adicionada à ‘máquina’.

Sem tempo a perder após a vitória contra o Tigres, América Ele se prepara para receber Cruz Azul no verde da cidade de Sports Stadium nesta terça -feira às 19h15. (21:15 Dia 14 nele Fechando 2025 de Liga MX.

Na terça -feira, 8 de abril, América E Cruz Azul definirá o vencedor do bilhete semifinal na Copa da Concacaf Campeões e às 21h30. (23:30 ET) mais tarde se enfrentarão em Liga MX No sábado, 12 de abril, às 21h10 (23:10 ET).

Para fiança a fase regular do Fechando 2025Assim, América Você visitará Rayados na quarta -feira, 16 de abril, às 19:00 (21:00 ET) e receberá o Mazatlan FC no sábado, 19 de abril às 17:00. (19:00 ET).