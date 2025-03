Os líderes do Partido Republicano procuram adiar o push para impenhar os juízes, priorizando as audiências, Bill para limitar o alcance das decisões

CNN

Quando o presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, sentou -se com o presidente Donald Trump no campeonato de luta livre da NCAA, na Filadélfia, no início deste mês, foi apenas uma questão de tempo antes de discutirem o esforço de fabricação do partido para impenhar os juízes federais vistos como bloqueando a agenda do presidente.

Trump e Elon Musk pressionaram publicamente os legisladores do Partido Republicano a impeachment dos juízes federais que impediam o governo-um chamado que vários legisladores do Partido Republicano de extrema direita apreenderam, introduzindo resoluções de impeachment na Câmara. Mas a liderança do Partido Republicano da Câmara sinalizou nos últimos dias que eles não têm os votos para a Greenlight o esforço e estão perseguindo outras avenidas.

Essa é, em suma, a mensagem que Jordan transmitiu ao presidente, dizendo a Trump que seu comitê realizaria uma audiência sobre o judiciário federal nos próximos dias, de acordo com uma fonte familiarizada com a conversa.

Na semana seguinte, a Jordânia trabalhou com os líderes do Partido Republicano em um plano de jogo que priorizou a legislação, um compromisso de examinar o financiamento dos tribunais distritais através do processo de apropriação e supervisão pública por meio de audiências.

“Todas as três opções estão sobre a mesa e vamos perseguir os três”, disse o republicano de Ohio à CNN.

Os juízes impeachment são extremamente raros, e os pedidos para remover os juristas que decidiram contra as políticas de Trump já levaram o juiz John Roberts a emitir uma notável declaração pública que repreende a retórica. Resta saber se a abordagem legislativa da liderança republicana é suficiente para manter o presidente e um crescente coro de legisladores satisfeitos, ou se o partido acabará se direcionando a uma crise constitucional sobre o papel do judiciário federal.

Os republicanos estão mirando vários juízes federais que vieram na mira de Trump, incluindo o juiz distrital dos EUA James Boasberg, que bloqueou temporariamente a capacidade do governo Trump de usar uma autoridade abrangente para deportar rapidamente alguns migrantes e o juiz do distrito dos EUA Paul Engelmayer, que restringiu temporariamente a equipe de eficiência do governo do governo de acessar um sistema de pagamento de Tasury Critical.

A presidente da Conferência do Partido Republicano, Lisa McClain, disse à CNN que o “consenso geral” dentro de uma recente reunião de liderança era para o partido se concentrar em um projeto de lei do deputado republicano da Califórnia, Darrell Issa, que limitaria a autoridade dos tribunais distritais para emitir liminares nacionais. Espera -se que a medida obtenha um voto na Câmara nesta semana.

O precedente potencial estabelecido pelos juízes impeachment também tem sido uma preocupação. “Essa é a ladeira escorregadia que você deve ter cuidado. É por isso que preferimos fazê-lo legislativamente do que as únicas. Acho que essa é a estratégia”, disse McClain.

O projeto de lei de Issa, que encerraria a autoridade dos juízes do tribunal federal de emitir ordens que se estendiam além das partes em um caso, ocorre com alguns juízes da Suprema Corte, particularmente de sua ala conservadora, expressaram ceticismo sobre a frequência com que os tribunais mais baixos estão emitindo injunções nacionais.

Os democratas já apresentaram suas próprias respostas legislativas às decisões que bloquearam os itens da agenda do então presidente Joe Biden e outras políticas governamentais. Esses projetos de lei foram focados em grande parte na tendência de litigantes conservadores que registram ações judiciais em divisões judiciais de juiz único, quase garantindo que os casos seriam decididos pelos juízes considerados simpatizados com as reivindicações legais. Mas as propostas incluíram esforços para estabelecer limites nos quais os tribunais poderiam considerar casos que buscam alívio nacional.

A estratégia do Partido Republicano para girar para uma resposta legislativa é em parte porque o presidente da Câmara, Mike Johnson, transmitiu aos apoiadores do esforço de impeachment que a conferência não está totalmente por trás.

“Quando falei com o presidente Johnson, ele me disse que não tínhamos os votos na Câmara por impeachment”, disse o deputado republicano do Arizona, Eli Crane, que introduziu uma resolução para impeachment de Engelmayer.

Um republicano atualmente resistente a apoiar o esforço é o deputado da Califórnia, Tom McClintock, que atua no Comitê Judiciário da Câmara e supervisionaria qualquer processo de impeachment.

“Estou esperando que eles me mostrem traição, suborno ou outros crimes altos ou delitos”, disse ele.

Parte do ceticismo entre os republicanos da Câmara, inclusive em liderança, é um reconhecimento de que, mesmo que a conferência pudesse unificar e superar sua estreita maioria de impeachment de um juiz, é muito improvável que o Senado vote para condenar, dado que exigiria um apoio democrático significativo.

O líder da maioria no Senado, John Thune, sinalizou aos repórteres no início desta semana que ele não acha que os juízes impeachment ganharão força: “No final do dia, há um processo, e há um processo de apelação. E, você sabe, eu suspeito que é assim que isso será tratado”.

Ainda assim, os republicanos em toda a conferência estão clamando por liderar ou patrocinar uma resolução de impeachment na Câmara, com cerca de 20 legisladores do Partido Republicano assinando a resolução de impeachment do deputado do Texas, Brandon Gill, Boasberg.

A estratégia atual da Liderança da Câmara comprou algum tempo para tentar conquistar os legisladores de extrema direita que estão por trás do esforço de impeachment. Mas aqueles que precisam se convencer disseram à CNN que não estão prontos para deixar ir completamente.

O deputado da Geórgia, Mike Collins, que assinou uma das resoluções de impeachment, disse à CNN que estava disposto a dar “um pouco de tempo, apenas muito pouco”. Mas outros como o deputado Arizona Andy Biggs parecem menos dispostos a abandonar o impulso de impeachment. “Acho que isso vai acontecer”, disse ele. “Eu acho que isso continuará.”

Enquanto isso, alguns estão fazendo seu trabalho para manter o esforço vivo conhecido pelo presidente.

Enquanto conversava com o presidente da Casa Branca no mês passado, o deputado Wisconsin, Derrick Van Orden, aumentou seu novo foco em impeachou um juiz federal no caminho da equipe de Musk.

“Ele disse que é ótimo. Obrigado por isso”, disse Van Orden sobre Trump.

A Sneed de Tierney da CNN contribuiu para este relatório.