Os principais funcionários da Intel mudam a responsabilidade para Hegseth por enviar potencialmente divulgar informações classificadas para o bate -papo do Iêmen em grupo

Vários dos principais oficiais de segurança nacional do presidente Donald Trump, às vezes com a assistência de um dos principais republicanos do Senado, mudaram a responsabilidade para o secretário de Defesa Pete Hegseth por enviar informações potencialmente classificadas que apareceram em um bate -papo em grupo sobre as greves militares dos EUA no Iêmen em que um jornalista foi incluído.

Sob questionamentos nítidos de democratas indignados no Comitê de Inteligência do Senado, o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard negou repetidamente que o bate -papo continha informações classificadas.

“Não havia ações classificadas ou de inteligência incluídas naquele grupo de bate -papo a qualquer momento”, testemunhou Gabbard sob juramento. Ratcliffe foi igualmente inflexível em suas negações em vários pontos durante a audiência de terça -feira.

Mas, quando pressionado sobre se os detalhes operacionais sensíveis para os próximos ataques contra militantes apoiados pelo Irã que Hegseth teria enviado ao tópico foram classificados, ambos os principais funcionários de inteligência adiaram o secretário de defesa.

“Com relação às afirmações e alegações de que havia pacotes de greve ou informações direcionadas ou coisas relacionadas ao DOD, como eu apontei, o Secretário de Defesa é a autoridade de classificação original para determinar se algo é classificado ou não, e como eu entendi nos relatórios da mídia, o Secretário de Defesa disse que as informações não foram classificadas”, disse Ratcliffe.

Questionado se essas informações deveriam ser classificadas, Gabbard disse ao comitê: “Eu adiar o Secretário de Defesa e o Conselho de Segurança Nacional sobre essa pergunta”.

Era um sutil alongamento de armas de um dos membros mais controversos de Trump-e menos experientes-. A maior parte do tópico do grupo relatada na segunda -feira pelo Atlântico incluiu a discussão geral sobre política externa sobre a sabedoria dos ataques de março – certamente deliberações sensíveis entre os principais funcionários que o governo dos EUA normalmente deseja manter privado, mas provavelmente não classificado.

Mas os textos de Hegseth, que teriam incluído “detalhes operacionais dos próximos ataques no Iêmen, incluindo informações sobre metas, armas que os EUA estariam implantando e sequenciando o ataque” chamaram mais atenção.

Múltiplas autoridades atuais e antigas de defesa disseram que qualquer discussão sobre o tempo, metas ou sistemas de armas a serem usadas em um ataque é sempre classificada – devido ao risco potencial para os membros do serviço dos EUA vive se esses planos forem revelados prematuramente.

Sinal, a plataforma de mensagens criptografada que os funcionários estavam usando, é um aplicativo comercial que não é aprovado para informações classificadas.

Em um ponto da audiência de terça -feira, o senador republicano Tom Cotton, presidente do Comitê de Inteligência, interrompeu do Daise para sugerir que Gabbard e Ratcliffe estavam fazendo uma distinção entre as informações de inteligência militar que são classificadas sob a autoridade e informações do secretário de Defesa que são coletadas e controladas pela comunidade de inteligência civil, como a CIA.

“Eles testemunharam – me corrija se eu estiver errado – não há Comunidade de inteligência informações classificadas ”, disse Cotton.

“Isso está correto”, disseram Ratcliffe e Gabbard. “Posso confirmar novamente que, com relação às comunicações relacionadas a mim, não havia informações classificadas”, acrescentou Ratcliffe.

Do estrado, pelo menos um democrata se opôs, apontando que Ratcliffe e Gabbard haviam testemunhado que não havia informações classificadas contidas na troca de texto.

Hegseth negou na segunda -feira à noite que os planos de guerra foram discutidos sobre o texto, apesar do reconhecimento anterior do governo Trump de que as mensagens pareciam autênticas.

“Ninguém estava mandando mensagens de texto planos de guerra e isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso”, disse Hegseth a repórteres quando perguntado por que esses detalhes foram inadvertidamente compartilhados com o Jeffrey Goldberg, do Atlântico, depois de aterrissar na base da base Pearl Harbor-Hickam, no Havaí. O secretário de Defesa também levou Jabs ao jornalista, que ele descreveu como “enganoso e altamente desacreditado”.

Gabbard inicialmente recusou, na terça -feira, a responder diretamente se ela participasse do tópico, citando uma revisão do Conselho de Segurança Nacional em andamento, mas depois respondeu perguntas diretas com base em suas lembranças do bate -papo.

Ratcliffe e Gabbard disseram que não se lembraram de nenhuma discussão sobre o planejamento operacional, embora Gabbard tenha reconhecido mais tarde “uma discussão sobre metas em geral”. Em mensagens, o NSC confirmou mais tarde como autêntico, o Atlântico informou que Hegseth enviou “informações precisas sobre pacotes de armas, metas e tempo”.

No final, a disputa pode depender da interpretação da autoridade de classificação de Hegseth como secretário de defesa. Hegseth tem autoridade para desclassificar essas informações, mas Ratcliffe disse na terça -feira que não sabia se o tivesse.

Nem Gabbard nem Ratcliffe criticaram diretamente Hegseth ou fizeram qualquer declaração explícita para sugerir que o culparam pela controvérsia que agora envolveu o gabinete do presidente.

Ratcliffe, em particular, procurou caminhar uma linha tênue, enfatizando que o sinal é aprovado para uso em computadores do governo dos EUA – inclusive pela CIA – sem assumir a responsabilidade pelas mensagens de Hegseth.

Mas, a certa altura, ele reconheceu que hipoteticamente, “a deliberação pré-decisional da greve deve ser conduzida por meio de canais classificados”.

Gabbard, enquanto isso, rotineiramente alegou não recordar os detalhes do que foi discutido no piso.

