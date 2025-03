Os republicanos do Senado atingiram Overdrive em seu jogo para avançar na agenda de Trump

CNN

–



Os republicanos do Senado estão correndo para finalizar os planos de mover um plano orçamentário que finalmente desbloquearia sua capacidade de avançar com a agenda de Trump em uma enorme conta de política.

A aprovação de uma estrutura de orçamento permitiria que eles escrevessem um projeto de lei de imposto, imigração e defesa que possa passar apenas com uma simples maioria no Senado.

Após meses de divisões internas entre os líderes do Partido Republicano da Câmara e do Senado sobre como proceder, esta semana se mostrou significativa para ajudar os líderes a dividir a divisões que irram a duas câmaras no início deste ano. Muita coisa aconteceu para levá -los a esse momento, incluindo o presidente Mike Johnson, demonstrando repetidamente que ele pode manter sua maioria estreita na fila na fila e no reconhecimento do líder republicano do Senado, John Thune, de que, se a Câmara puder agir na visão de Trump de “um grande belo projeto de lei”, o Senado precisará seguir o exemplo.

Lá restos Muito trabalho pela frente, mas os líderes do Senado estão sinalizando para a conferência, eles poderiam mover um plano orçamentário assim que na próxima semana. Que seria Finalmente, leve a Câmara e o Senado a um local onde eles possam iniciar as discussões maiores sobre como executar completamente uma lei enorme de impostos, fronteiras, defesa e poupança que pode incluir um aumento de dívida nos próximos dois anos.

É o primeiro passo crítico para um empreendimento maciço.

Se os republicanos do Senado puderem concluir uma versão atualizada de seu plano de orçamento e liderança estiver confiante de que eles têm os votos, eles irão ao chão na próxima semana. Isso desbloqueia mais um voto orçamentário.

Lembre -se, esse é o processo em que os senadores podem votar por horas e horas em alterações controversas – e não para até que os dois lados decidam que já tiveram o suficiente. Essas maratonas normalmente entram nas primeiras horas da manhã e são dolorosas para todos os envolvidos politicamente – força os senadores a tomar votos difíceis – e fisicamente – lembre -se: a idade média de um senador tem cerca de 65 anos.

Os esforços para concluir esta versão do plano do orçamento do Senado estão em andamento desde que a Câmara aprovou seu plano em fevereiro, mas começou a marcar com alto teor nos últimos dias, disseram fontes.

“Está no processo de ser redigido”, disse Thune a repórteres na manhã de quinta -feira da resolução do orçamento do Senado.

Os líderes da Câmara e do Senado, bem como os presidentes de comitês relevantes, estão em contato constante com o Tesouro e a Casa Branca sobre prioridades, continuando a conversa de uma reunião importante no início da semana em que Thune, Johnson Ways e Means, o presidente Jason Smith, o presidente do Senado Finance Kevin, o Secretário do Senado. Mas os legisladores ainda estão tentando resolver alguns detalhes importantes – um dos quais exigirá que o parlamentar do Senado faça uma ligação.

Perdoe -nos, isso é um pouco complicado, mas importante!

Esperamos nos próximos dias obter uma determinação do parlamentar do Senado se os republicanos puderam prosseguir com a suposição de que renovar os cortes de impostos atuais não custam nada. Aqui está por que isso importa:

O argumento dos republicanos é que continuar o que é “política atual” realmente não aumenta o déficit, porque, apesar do fato de que muitas das disposições tenham uma data de validade no final do ano, não custa nada para continuar operando nesse nível. Os democratas contestam isso e não é assim que o Escritório de Orçamento do Congresso analisa a pontuação. Mas essa lógica é importante para o debate, porque permitiria que os republicanos passem muito mais cortes de impostos – incluindo prioridades importantes para o presidente, como nenhum imposto sobre dicas – enquanto ainda mantém esses cortes sob o limite da resolução do orçamento da Casa já definida. Esse plano descreve o Congresso não gastará mais de US $ 4,5 trilhões em impostos.

Os republicanos estão socializando essa idéia com Elizabeth MacDonough, o atual parlamentar, há semanas. Mas ela ainda não tomou uma decisão oficial. Os republicanos argumentam que a Lei do Orçamento de 1974 determina o presidente do orçamento (neste caso, a senadora Lindsey Graham) pode fazer essa chamada unilateralmente, mas os democratas argumentam que é a matemática imaginária, uma ladeira escorregadia que permite que um presidente minar as regras estritas que governam a reconciliação orçamentária em primeiro lugar.

Um dos principais argumentos da reunião de terça -feira com a liderança do Partido Republicano foi que eles tentarão pelo menos incluir um aumento no teto da dívida neste pacote. É preferência do presidente fazer isso com apenas votos do Partido Republicano, mas, apesar disso, alguns conservadores no Senado como Rand Paul de Kentucky expressaram algumas preocupações com a idéia. Vale a pena notar, Thune tem espaço para erros aqui. Ele pode perder três membros e ainda passar por isso.

A motivação óbvia é que a negociação de um aumento do teto da dívida com apenas republicanos significa que o partido não terá que negociar e dar aos democratas nada para evitar uma inadimplência. Esse é um grande motivador e, finalmente, foi suficiente para convencer os republicanos da Câmara a votar quase inteiramente juntos para aprovar o plano orçamentário em sua câmara em fevereiro.

Esperamos que o projeto do Senado não corresponda perfeitamente às instruções da Câmara. E depois que o Senado aprovar a resolução, a Câmara terá que agir novamente por conta própria e aceitar algumas das mudanças do Senado.

Isso, é claro, se torna mais um teste para Johnson manter seus membros alinhados nesse processo. E os conservadores da Câmara estão convencidos de que não apoiarão nenhum plano de orçamento com menos cortes de gastos.

Você pode estar se perguntando: quando eles escrevem a conta real com cortes de impostos e dinheiro para a fronteira e a defesa?

Johnson disse repetidamente que é seu objetivo levar esse pacote final à mesa do presidente no Memorial Day. Esse é um cronograma extremamente ambicioso em parte porque essa resolução orçamentária – embora desafiadora – impulsiona muitas das escolhas mais difíceis sobre a quantidade de cortes de gastos, onde cortar e quais disposições tributárias incluir – no futuro. É aí que os membros se importam mais e é onde Johnson e Thune terão que trabalhar horas extras para manter suas conferências unidas, mesmo que todos não recebam sua provisão.

O senador Mike Crapo, presidente das finanças, disse à CNN no início deste mês que os membros enviaram centenas de solicitações de disposições fiscais ao seu comitê. Isso significa que todo senador (e você também pode ter certeza de que todos os membros da Câmara) estão lutando por algo específico que desejam neste projeto de lei. Para alguns republicanos da linha de frente na Câmara, isso está elevando o limite da dedução de impostos estaduais e locais, que foi reduzida na Lei de Cortes e Empregos de 2017. Para outros, está expandindo os créditos tributários de pesquisa e desenvolvimento. Ainda mais pode querer expandir o crédito tributário infantil.

Cada membro tem uma prioridade aqui e lembrar que o projeto do orçamento é apenas o primeiro passo e tecnicamente a parte mais fácil, vale a pena manter em perspectiva.

Sarah Ferris da CNN, Manu Raju e Ted Barrett contribuíram para este relatório.