Os republicanos ficam preocupados com o candidato escolhido a dedo em Trump na eleição especial da Flórida

Os principais republicanos ficaram tão preocupados com o desempenho sem brilho de seu próprio candidato do Partido Republicano em uma próxima eleição especial que a equipe do presidente Donald Trump e os membros da liderança do Partido Republicano da Câmara decidiram intervir pessoalmente.

Um dos principais conselheiros de Trump entrou em contato diretamente com o senador estadual Randy Fine, com uma mensagem que ele precisava para colocar sua casa em ordem e entrar nas ondas de rádio, disse uma fonte da Casa Branca à CNN. E alguns líderes republicanos eram ainda mais fraudados. O deputado Chefe de Campanha do Partido Republicano Richard Hudson e a maioria das casas chicoteando Tom Emmer disse separadamente para “reunir seu mergulho”, de acordo com duas fontes do Partido Republicano que trabalham de perto na corrida.

Agora, semanas depois, os republicanos estão se preparando para um resultado mais próximo do que o esperado na terça-feira em um distrito da Casa dos EUA profunda na Flórida, onde seu candidato foi significativamente ultrapassado e corre o risco de ficar muito aquém da apresentação do presidente em novembro no distrito.

Antes da votação, os republicanos estão correndo para as expectativas de nível e reforçam a campanha de Fine, inclusive com um tele-rally com Trump set para a noite de quinta-feira.

Ambas as partes concordam que a multa permanece pronta para vencer a eleição especial para o assento, que ficou vazio quando o presidente chamou o ex -deputado Mike Waltz para ser seu consultor de segurança nacional. Waltz venceu a reeleição em novembro por 33 pontos.

Mas o democrata Josh Weil, um professor, ultrapassou quase 10 a 1 e realizou uma campanha muito mais agressiva, amarrando bem ao Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk e potenciais cortes no Medicaid e na Seguridade Social.

Hudson, o presidente do braço de campanha dos republicanos da Câmara, disse que eles tinham um bom candidato em multa, mas reconheceu que ele poderia ter começado a transmitir anúncios de TV mais cedo.

“Prefiro que ele tenha acordado algumas semanas antes, mas temos muitas pessoas no chão ajudando a sair da votação, por isso estou confiante”, disse Hudson à CNN.

Tudo bem, alcançado por telefone, se recusou a comentar sobre sua campanha.

Os republicanos dizem que uma vitória é uma vitória, independentemente da margem. Eles argumentaram que seu desafio é uma disparidade entre quão motivada – especificamente, quão raiva – os eleitores dos dois partidos estão na sequência das eleições do ano passado.

“Os republicanos estão lançando champanhe de novembro, e os democratas estão reunindo suas forças e facas”, disse um agente republicano sênior próximo à campanha na Flórida. “Os democratas estão muito engajados e querem apenas ter qualquer couro cabeludo que possam obter”.

Ainda assim, a preocupação com os republicanos-e a esperança para os democratas-é que um final mais apertado do que o esperado seria visto como uma evidência de que a agenda dos republicanos em Washington não vem com um mandato apoiado por eleitores. Os estrategistas democratas dizem que, se o Weil puder chegar a 10 a 15 pontos de multa, sugerirá que a base do partido seja motivada e os eleitores estão azedando na agenda de Trump.

“Não acho que eles estejam preocupados em perder o lugar”, disse Beth Matuga, estrategista democrata da Flórida, sobre os republicanos. “Acho que a preocupação é que essa eleição especial se torne algum tipo de sino e revigora os democratas na Flórida, mesmo no caso de uma derrota”.

Os republicanos também estão defendendo um assento aberto no 1º Distrito do Congresso da Flórida, onde o democrata Gay Valimont está desafiando o republicano Jimmy Patronis para o assento anteriormente ocupado pelo deputado Matt Gaetz.

Uma questão específica do candidato



Fine, que gastou quatro mandatos na Câmara do Estado antes de ser eleito para o Senado do Estado em novembro, tem sido uma figura polarizadora na política da Flórida. Ele pediu a expulsão de “não-americanos” que “defenderam o terror muçulmano” e apoiaram a Lei dos Direitos dos Pais em Educação, conhecida como Bill “Don’t Say Gay” pelos críticos.

Ele também está em conflito com o governador da Flórida, Ron DeSantis. Durante a primária presidencial do Partido Republicano de 2024, Fine mudou seu endosso de DeSantis para Trump, alegando que o governador da Flórida havia feito “quase nada” para lidar com o anti -semitismo. DeSantis descartou as críticas como “pura política”.

Questionado sobre a corrida nesta semana, DeSantis deu um soco na multa, prevendo que a exibição do senador estadual na terça -feira seria um “desempenho abaixo do desempenho” em comparação com sua margem de vitória na corrida do governador de 2022 ou em 2024.

“Eles vão tentar colocar isso aos pés do presidente Trump”, disse DeSantis a repórteres nesta semana. “Isso não é um reflexo do presidente Trump; é um reflexo do candidato específico que concorda nessa corrida”.

Um sentimento semelhante foi compartilhado em Capitol Hill, onde os republicanos da Câmara seniores temem amplamente que a corrida da próxima terça -feira esteja mais próxima do que deveria, mas ainda está confiante na vitória.

Durante semanas, os líderes do Partido Republicano ficaram cada vez mais frustrados. Eles argumentaram que o republicano da Flórida não conseguiu montar uma campanha séria desde o início e tem sido particularmente lento em arrecadar dinheiro e entrar nas ondas de rádio, de acordo com três pessoas familiarizadas com as conversas.

“As pessoas desejam que Randy tenha levado isso a sério desde o início?

Outro operador sênior do Partido Republicano previsto que Fine finalmente venceria, mas descreveria sua campanha como “um desastre”.

Enquanto isso, os líderes do Partido Republicano da Câmara trabalharam para modelar as expectativas para o especial da próxima terça -feira em sua própria conferência nervosa. Em uma reunião de portas fechadas na terça-feira, o líder da maioria da Câmara, Steve Scalise, alertou os membros de que poderia ser uma raça mais próxima do que o esperado, em parte por causa da arrecadação de fundos sem brilho no lado do Partido Republicano, e que ninguém deve esperar uma vitória maciça, de acordo com uma pessoa presente.

O deputado Ron Estes, um republicano do Kansas que venceu sua própria eleição especial em 2017, também falou para oferecer uma verificação de realidade política para eleições especiais fora do ano.

Ainda assim, o braço da campanha do Partido Republicano da Câmara tem sido muito prático na corrida, dada a sua altamente republicana Lean. O lado oficial de nenhuma das partes gastou dinheiro na corrida.

“Randy Fine será membro do Congresso”, disse Maureen O’Toole, porta -voz do Comitê do Congresso Republicano Nacional. “Todo o resto é apenas barulho.”

Os democratas seniores da Câmara também estão monitorando de perto a corrida, com pelo menos um grupo realizando pesquisas para avaliar o apoio de seu partido na última semana, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões. Mas não há expectativa entre os líderes de alto nível de que a corrida será próxima.

“Se ele for melhorar por 5, e você aplicar isso ao restante do campo de batalha, ganha 15 cadeiras”, disse essa pessoa, ao mesmo tempo que reconhece que o candidato democrata, Weil, tem seus próprios problemas operacionais – a saber, altos gastos com consultores com pouco dinheiro na TV.

O líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, argumentou na segunda -feira que os democratas excederam demais as duas eleições especiais da Flórida porque os eleitores estão rejeitando a agenda do Partido Republicano, minando a idéia de que Trump tem um mandato. Jeffries apontou para outras eleições especiais no nível local, onde os candidatos democratas conquistaram uma maior parte da votação do que Harris em novembro.

“O que posso dizer, quase garante, é que o candidato democrata em ambas as eleições especiais da Flórida será significativamente super -desempenho, o que representará outro sinal de que os republicanos estão em fuga e que os democratas aceitarão o controle da Câmara dos Deputados no próximo ano”, disse Jeffries em uma conferência de imprensa na segunda -feira.

Na raiz das preocupações republicanas tem sido a forte captação de recursos pelos candidatos democratas. No 6º distrito, Weil ultrapassou cerca de US $ 9,5 milhões a cerca de US $ 1 milhão e o supere cerca de US $ 8,2 milhões para apenas US $ 895.000. Fine relatou apenas US $ 93.000 em dinheiro em 13 de março em seu registro pré-eleitoral FEC, revelando um baú de guerra severamente esgotado.

Weil creditou seu sucesso de angariação de fundos ao foco em proteger o Seguro Social e o Medicare e reduzir os custos. “Sou grato pelas centenas de milhares de floridianos e americanos regulares que ainda acreditam em um futuro melhor”, disse ele em comunicado à CNN.

Os dois democratas não receberam muita ajuda externa. O Comitê Nacional Democrata fez um investimento pequeno, mas não revelado, na corrida, e o presidente Ken Martin anunciou na quinta -feira que iria fazer campanha no 6º Distrito no fim de semana anterior à eleição.

Weil e Valimont executaram anúncios conjuntos aproveitando o perfil elevado de Musk no Departamento de Eficiência do Governo do governo Trump, destacando imagens de almíscar com uma serra elétrica no palco em uma reunião conservadora no mês passado, enquanto ele celebrava cortes federais de gastos federais. “Elon está destruindo nossa democracia”, abre um dos anúncios digitais.

As campanhas também enfrentaram perguntas sobre como levantaram e gastaram seus enormes transportadores de captação de recursos. Ambos os democratas trabalharam com as principais estratégias e a mídia, uma empresa de consultoria que recebe um corte de 25% dos fundos que ajuda a arrecadar. O deputado democrata Alexandria Ocasio-Cortez e o vice-presidente da DNC, David Hogg, criticaram a empresa por usar suas imagens em recursos de arrecadação de fundos sem o seu consentimento.

A campanha de Fine também derrubou Weil por seus gastos, incluindo dinheiro gasto em músicos e artistas e mais de US $ 50.000 em um Airbnb de várias salas que dobrou como um escritório e um espaço para Weil, que atualmente não vive no distrito.

Jackson McMillan, o diretor executivo de estratégias de cal e mídia e diretor financeiro da Weil, defendeu suas táticas de captação de recursos, observando que a estrutura de taxas da empresa está em seu site.

“Randy Fine está tentando desacreditar nossa captação de recursos porque foi pego dormindo ao volante, correndo uma corrida fraca e agora está com problemas”, disse McMillan em comunicado à CNN.

Wendy Garcia, gerente de campanha de Weil, disse em comunicado à CNN que a casa de aluguel permite que vários membros da campanha “tenham presença” no distrito e reduzam os custos de hospedagem e o espaço do escritório.

Enquanto isso, tudo bem viu um aumento nos gastos externos em seu nome nas últimas semanas da corrida.

O Super Pac de Musk fez sua primeira incursão nas corridas nesta semana, divulgando na terça -feira que gastava cerca de US $ 20.000 em serviços de mensagens de texto divididos igualmente entre o apoio a ambos os candidatos republicanos. O Comitê de Ação Política da Coalizão Judaica Republicana gastou mais de US $ 94.000 na corrida, de acordo com dados recentes da FEC.

Os gastos com anúncios para a 6ª corrida distrital marcaram antes do dia das eleições. Os anunciantes se combinaram para gastar mais de US $ 7,7 milhões em anúncios, e os republicanos superem democratas em cerca de US $ 4,4 milhões a US $ 3,4 milhões. Na 1ª corrida do distrito, os democratas lideram os gastos com anúncios, cerca de US $ 3,2 milhões a US $ 2,1 milhões, segundo o Adimpact.

Nenhum dos principais grupos externos interveio para ajudar os dois democratas nas ondas de rádio, mas alguns grupos do Partido Republicano têm como alvo a corrida com compras de sete dígitos, incluindo o Defend American Jobs, financiado por vários interesses de criptomoeda e investidores veteranos Marc Andreessen e Ben Horowitz e outro grupo, Fighters conservadores PAC, com mais opacos financiados.

Ambos os grupos gastaram centenas de milhares de dólares no trecho final dos anúncios de TV de corrida com o objetivo de alavancar a influência política de Trump, alertando os eleitores sobre seus endossos e, em particular, procurando dar um impulso.

“Eleitores da Flórida, o presidente Donald J. Trump tem uma mensagem urgente: o presidente Trump precisa de Randy Fine no Congresso”, diz um dos anúncios. “Republicanos, o presidente Trump precisa de você em 1º de abril! Vote Trump endossou o empresário Randy Fine”, diz outro.