Osasuna desafia o jogo contra o Barça pelo alinhamento indevido de Íñigo Martínez

O Barcelona estima que a denúncia apresentada por Osasuna não tem meios de subsistência porque o Íñigo Martínez foi libertado pela Federação Espanhola de Futebol.

BARCELONA – O Clube Atlético dos Otasuna sugeriu na noite de quinta -feira a possibilidade de desafiar o jogo (e perdido) em Montjuïc contra o Barcelona para o alinhamento ‘indevido’ de acordo com sua opinião sobre o Íñigo Martínez, uma circunstância que o Barça rejeitou e o que as fontes federativas consultadas também questionaram.

A entidade Navarra relatou que seu apelo apresentou, argumentando que a participação de Íñigo Martínez na partida de quinta -feira “viola o Artigo 5 do Anexo I dos regulamentos de estatuto e a transferência de jogadores da FIFA, que especifica que um jogador que não se incorporou a se encaixar na sua seleção por motivos médicos ou o abandonará, não será capaz de se encaminhar.

O assunto nasceu em 17 de março, quando após a partida do Barcelona no campo do Atlético de Madrid Íñigo Martínez, inicialmente convocado por Luis de la Fuente, ele não se juntou à concentração da equipe espanhola, acrescentando o Barça que sofreu uma parqueniscite interna em seu joelho direito.

Íñigo Martínez, no jogo contra osasuna. Efe

Os serviços jurídicos de Otasuna esclarecem que o zagueiro do Barça era desconhecido por razões médicas, da mesma maneira que ocorreu com seu jogador Bryan Zaragoza, que foi avaliado pelos médicos da seleção, e sustentando que o caso do Íñigo “não pode ser aceito em nenhuma situação excepcional que não seja o regulamento do FIFA” “.

O Barca Central “não era habilidoso em contestar a reunião de acordo com as disposições do regulamento da FIFA” resolvido e sua redação de reclamação de osasuna, que defende seus “direitos, limpando a concorrência e a igualdade de todos os participantes” …

Este artigo no regulamento da FIFA sustenta, no entanto, uma exceção muito clara, segundo a qual não é aplicável no caso de esse jogador de futebol ter sido lançado pela Federação.

Da Federação Espanhola de Futebol, esperando para estudar o resumo apresentado por osasuna, entende -se que esse desafio revelou que uma fonte da ESPN não prosperará porque o Íñigo Martínez foi lançado no início da manhã do mesmo março de 17 de março pela agência, que o desconfiava e chamou a presença do jovem Dean Huijsen.

A Federação e reivindicou apenas a presença do jogador do Barça, atendendo ao relatório do Barça e liberando automaticamente o Íñigo Martínez, e é por isso que, do clube do Barca, uma mensagem inequívoca foi transferida: “Não perdemos um segundo nesse assunto. Não há caso, nada” revelou uma fonte autorizada da entidade.