Oscar Statuette da 1930 Academy Awards está pronto para o leilão

Um dos mais cobiçados colecionáveis ​​de Hollywood está no mercado aberto … uma estatueta do Oscar da Era de Ouro de Hollywood.

O Oscar de Melhor Cinematografia do Oscar de 1930 está pronto para o leilão em Leilão de RR … e este Oscar está indo para o mais alto lance.

A estatueta de ouro foi apresentada para Clyde de Vinna Por seu trabalho no filme de 1928 “White Shadows in the South”.

O filme, estrelando Monte Blue dando Raquel TorresFoi inovador … foi o primeiro filme sonoro da MGM – permitindo que os espectadores ouvam o Lion Rugindo da MGM pela primeira vez – e foi filmado no local no Tahiti.

É super raro para esse Oscar no mercado … A Academia fez uma regra em 1951, impedindo que os vencedores do Oscar vendam suas estatuetas sem primeiro oferecê -las de volta à Academia por US $ 1 … mas isso se aplica apenas a estátuas a estátuas a estátuas Awarted Award Awed Awed Awed Awed Awed Awed Awed Award Award Award.

Este Oscar foi apresentado no Segundo Oscar Anual da Academia … realizado no Swanky Ambassador Hotel, em Los Angeles, em 3 de abril de 1930 … a primeira cereremonia a ser transmitida no rádio como um evento público.

A placa do prêmio está gravada com informações sobre o prêmio … a base diz: “Academia de Artes e Ciências Cinema Primeiro Prêmio 1929”.

Há um disco de ouro na parte inferior do prêmio que diz … “Ampas, prêmio da Academia de 1929 a Clyde de Vinna por uma conquista distinta na cinematografia das sombras brancas do sul”.

O RR Auction nos diz que os colortores particulares que desejam permanecer anônimos … os lances estão agora acima de US $ 70.000 e a casa de leilões estima que a oferta vencedora vai além de US $ 150.000.