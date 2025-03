Paddy Pimblett prejudica o sincero tributo a Molly McCann após a aposentadoria do UFC London

Paddy Pimblett não tem nada além de respeito por “almôndegas”.

Molly McCann, amiga íntima de Pimblett e colega lutadora Liverpudlian, anunciou sua aposentadoria da competição de MMA no sábado, após uma rápida perda de finalização para Alexia Thainara no UFC London. O homem de 34 anos disse a uma multidão apreciativa de Londres: “Não é bom o suficiente. O UFC merece mais. Eu mereço mais. Todos vocês merecem mais. Obrigado e boa noite, UFC”.

No domingo, Pimblett postou uma mensagem sincera para McCann, elogiando suas realizações.

“Noite comovente ontem à noite assistindo minha irmã mais velha se aposentar”, escreveu Pimblett no Instagram. “Estive lá com ela desde o início e sempre estará lá. Este pode ser o fim de sua carreira de luta, mas está longe do final do meu e de sua amizade. Isso é até que a morte nos separe.”

McCann compilou um recorde de 14-8 como lutador profissional desde a estréia em maio de 2015. Ela se tornou a primeira campeã do Cage Warriors Women’s Flyweight em 2018, o que levou a uma assinatura do UFC. McCann viu as partidas e as paradas a partir daí, duas vezes montando três lutas de vitórias, mas também ficando aquém regularmente contra o melhor da divisão de 125 libras. Independentemente disso, ela permaneceu uma lutadora popular em seu país de origem e foi a primeira mulher da Inglaterra a ganhar uma vitória no UFC quando derrotou Priscila Cachoeira em um evento do UFC em Londres em 2019.

Ela também é mais lembrada por marcar knockouts para o cotovelo traseiro giratório de Hannah Goldy e Luana Carolina. McCann perdeu quatro de suas últimas cinco lutas, incluindo três aparições em peso palha, e terminou em 7-7 no UFC.

Veja a declaração não editada de Pimblett abaixo.

Noite comovente ontem à noite assistindo minha irmã mais velha se aposentar. Estive lá com ela desde o início e sempre estará lá, esse pode ser o fim de sua carreira de luta, mas está longe do meu fim e de sua amizade. That’s till death do us part ❤️ UKMMA women’s legend first English woman to get a win in the UFC and has one of the best knockouts in women’s UFC and combat sports history her legacy will live on forever emotional isn’t even the word for last night but even when I was crying the meatball will never fail to make me laugh when she said “haven’t done bad for a lesbo who was working in Subway have I” love u @meatballmolly and always will me big sis ❤️